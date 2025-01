Usterki w autach marki Hyundai

Właściciele samochodów Hyundai ix35 (EL) wyprodukowanych od 13 stycznia 2010 r. do 7 listopada 2013 r. w Słowacji i Czechach zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) - powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Hyundai. W pojazdach tych może dojść do przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB. "W konsekwencji stwarza to ryzyko zwarcia elektrycznego w obwodzie modulatora HECU" - wyjaśnił producent.

Na polskim rynku kampania naprawcza obejmie ponad 13,2 tys. pojazdów. Wizyta w ASO ma polegać na wymianie bezpiecznika HECU.

Natomiast w Hyundai H1/Grand Starex (TQ) wyprodukowanym w Korei Południowej od 18 sierpnia 2010 r. do 22 listopada 2018 r. może dojść do zwarcia elektrycznego w skrzynce przyłączeniowej w komorze silnika. Dzieje się tak na skutek "uszkodzenia osłony przewodu po nadmiernym wzroście temperatury w miejscu mocowania zacisków" - podano. Właściciele 108 aut będą musieli odwiedzić ASO w celu wymiany okablowania.

Citroen

Natomiast Citroen poinformował, że w modelu C3 może wystąpić ryzyko wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera TAKATA. Preparat, który jest propelentem, może ulegać zmianom w miarę wpływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę lub wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki zostanie uruchomiony, może powodować szybsze generowanie gazu, niż zaprojektowano. "Może to prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia" - zaznacza Citroen.

Kampanią naprawczą objętych ma być ponad 9,6 aut. Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do ASO, aby wymienić poduszki powietrzne. (PAP)