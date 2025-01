Jak pokazują dane, pojazdy hybrydowe zyskują coraz większa popularność wśród kierowców, nawet w Chinach, największym rynku aut elektrycznych. BYD, największy chiński producent samochodów poinformował, że w 2024 roku sprzedał około 4,3 miliona samochodów osobowych, z czego ponad połowa (prawie 2,5 miliona) miało napęd hybrydowy.

Jako, że dostępność marek i modeli hybryd jest ogromna, firma Edmunds, zajmującej się motoryzacją, sporządziła zestawienie najlepszych hybryd. Edmunds podzielił najlepsze samochody hybrydowe według kategorii, w tym hybrydy typu plug-in oraz luksusowe samochody i SUV-y i z każdej z nich wybrał najlepszy model.

Najlepszy samochód hybrydowy

Według Edmunds, najlepszym samochodem hybrydowym jest Honda (HMC) Civic Hybrid. Hybryda japońskiego producenta ma przystępną cenę (nieco poniżej 29 tys. dolarów). Z testów Edmunds wynika, że na jednym galonie paliwa (3,78 litra) Honda (HMC) Civic Hybrid może przejechać prawie 50 mil, czyli około 80 km. Oznacza to, że Civic w tej wersji pali średnio 4,7 l na 100 km.

Najlepszy samochód hybrydowy typu plug-in

W kategorii pojazdów hybrydowych typu plug-in miano najlepszego auta Edmunds nadał Toyocie (TM) Prius Prime. Jej cena zaczyna się od nieco poniżej 33 tys. dolarów. Toyota (TM) Prius Prime na jednym galonie paliwa może przejechać od 48 do 52 mil, co na 100 km oznacza spalanie od 4,5 do 4,9 litra paliwa.

Najlepszy hybrydowy SUV

W kategorii hybrydowych SUV-ów Edmunds uznał, że najlepszym autem jest Toyota Grand Highland Hybrid. Cena zaczyna się od około 45 tys. dolarów. Ocena osiągów jest dość rozbieżna. Według testów Edmunds jeden galon paliwa pozwala na przejechanie Toyotą Grand Highland Hybrid od 27 do 36 mil, co oznacza spalanie na poziomie od 6,3 do 8,6 litra na 100 km.

Najlepszy hybrydowy SUV typu plug-in

Chrysler (STLA) Pacifica Hybrid został oceniony przez Edmunds jako najlepszy hybrydowy SUV typu plug-in. Cena tego auta zaczyna się od około 50 tys. dolarów, a łączne zużycie paliwa wynosi 30 mil na galon, czyli 7,8 litra na 100 km.

Najlepszy luksusowy samochód hybrydowy

Wśród aut hybrydowych luksusowych na szycie listy Edmunds postawił Lexusa ES 300h. Cena tego modelu zaczyna się od około 43,5 tys. dolarów, a na jednym galonie można przejechać 44 mile, co oznacza, że na 100 km Lexusa ES 300h spala około 5,3 litra paliwa.

Najlepszy luksusowy samochód hybrydowy typu plug-in

Mercedes-Benz (MBGAF) S 580e hybrid to w ocenie Edmunds najlepszy hybrydowy plug-in w kategorii aut luksusowych. Cena zaczyna się od 128 200 USD.

Najlepszy luksusowy hybrydowy SUV typu plug-in

Mercedes-Benz GLE 450e został oceniony przez Edmunds jako najlepszy luksusowy hybrydowy SUV typu plug-in. Jego cena zaczyna się od nieco ponad 71 tys. dolarów. Łączne zużycie paliwa wynosi galon na 23 mile, czyli 10,2 l na 100 km.