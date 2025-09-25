W czasach, gdy informacja jest kluczowym zasobem, szczególnie cenne są osoby potrafiące przekuć ją w rzetelną wiedzę i inspirację. Tomasz łączy pasję do motoryzacji z głębokim zrozumieniem nowych technologii. Dzięki jego publikacjom temat nowej mobilności, w tym elektromobilności, staje się bliski zarówno ekspertom, jak i szerokiemu gronu odbiorców.

eMobility Media Awards

eMobility Media Awards to jedno z najważniejszych wyróżnień w Polsce w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji poświęconej elektromobilności. Konkurs stanowi swoisty barometr jakości debaty o transporcie zeroemisyjnym i jego znaczeniu dla społeczeństwa. Jego celem jest uhonorowanie dziennikarzy, redakcji, twórców, a także firm i marek, które poprzez codzienną pracę i działania komunikacyjne przybliżają ideę nowoczesnej, odpowiedzialnej mobilności.

Tegoroczna edycja obejmowała kilka kluczowych kategorii – od treści redakcyjnych i inicjatyw marek, po technologie i aplikacje wspierające kierowców. Wprowadzono również nagrodę specjalną, przyznawaną osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju elektromobilności.

Wyróżnienie dla Tomasza Sewastianowicza to dowód uznania dla jego wkładu w budowanie świadomej, rzetelnej i inspirującej dyskusji o przyszłości transportu.