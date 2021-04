We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 60,69 mln zł w 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 78,59 mln zł wobec 76,42 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 131,1 mln zł wobec 126,29 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 934,85 mln zł w 2020 r. wobec 877,59 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych partnerów biznesowych (klientów, dostawców i kooperantów) a przede wszystkim załogi, Grupa Apator wyszła z pierwszego roku pandemii bez większego uszczerbku. Dzięki naszym mocnym stronom: szerokiej ofercie, stabilności finansowej, a także ugruntowanej pozycji rynkowej - daliśmy skuteczny odpór pandemii. Mimo wymagających warunków rynkowych - nasze spółki prowadziły działalność bez zakłóceń, a Grupa Apator osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,9 mln zł) oraz zysk netto na poziomie ponad 62 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r" - napisał prezes Mirosław Klepacki w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 51,56 mln zł wobec 54,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)