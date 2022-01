"Na podstawie zawartego obecnie SOW#3 [ang. statement of work - specyfikacja warunków zlecenia] spółka, poza dotychczasowymi pracami, wykona na rzecz Novavax produkcję banków komórkowych w standardzie GMP (dobra praktyka wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice), które będą wykorzystywane jako kluczowy materiał biologiczny, stanowiący bazę do wytwarzania antygenów szczepionkowych produktu Nuvaxovid" - czytamy w komunikacie.

Projekt zostanie przeprowadzony w I kwartale 2022 roku, a przygotowane banki komórkowe, po przeprowadzeniu serii testów analitycznych, zostaną przekazane Novavax do dyspozycji w ramach istniejącej sieci podmiotów zaangażowanych w wytwarzanie szczepionki Nuvaxovid, wskazano również.

"Pomimo iż, w stosunku do pierwotnie podpisanej umowy produkcyjnej, sama wartość finansowa SOW#3 nie jest istotna dla oceny znaczenia zlecenia dla spółki, istotną i kluczową wartością biznesową pozostaje rozszerzenie współpracy z Novavax na kolejny nowy obszar tj. produkcję banków komórkowych. Jednocześnie zdarzenie to stanowi poważne działanie operacyjne zmierzające do zwiększenia możliwości produkcyjnych szczepionki przez Novavax. Wybór spółki w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez kontrahenta po raz kolejny potwierdza kwalifikacje spółki jako podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kontraktowego wytwarzania i rozwoju - zakończono.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)