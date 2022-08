Grupa MOL zwiększyła prognozę oczyszczonego CCS EBITDA na 2022 r. do ok. 3,3 mld USD z oczekiwanych wcześniej ok. 2,8 mld USD, podała spółka.

Reklama "Dobry wynik po dwóch kwartałach pozwala podnieść prognozę roczną do poziomu około 3,3 mld USD, z zapowiadanych wcześniej 2,8 mld USD" - czytamy w komunikacie. W I poł. 2022 r. oczyszczony wynik CCS EBITDA sięgnął 2 179 mln USD wobec 1 443 mln USD rok wcześniej. Jednocześnie MOL podtrzymał prognozę całorocznego organicznego capeksu na 2022 rok na poziomie 1,7-1,8 mld USD. W I poł. br. organiczne nakłady inwestycyjne Grupy MOL wyniosły 628 mln USD. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)