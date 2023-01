Pierwiastki ziem rzadkich to metale stosowane w wielu kluczowych obecnie technologiach, takich jak turbiny wiatrowe, ekrany smartfonów, a nawet silniki elektryczne. Niedawno w Szwecji odkryto największe w Europie złoża metali rzadkich. Czy to pozwoli UE uniezależnić się od Chin? Oto grafika, która pokazuje, że nie będzie to łatwe.

Państwo Środka posiada największe na świecie rezerwy metali ziem rzadkich, które są konieczne do wytwarzania baterii, silników elektrycznych oraz turbin wiatrowych. Reklama Według analizy przeprowadzonej przez US Geological Survey, około 44 milionów ton REO (tlenków metali ziem rzadkich) znajduje się w Chinach. Drugie co do wielkości złoże znajduje się w Wietnamie, ale według szacunków geologów jest tylko o połowę mniejsze niż w Chinach i wynosi 22 miliony ton REO. Z kolei rosyjska i brazylijska ziemia kryją ponad 20 milionów ton. Reklama Szwecja właśnie ogłosiła odkrycie prawdopodobnie największego znanego złoża metali ziem rzadkich w Europie – obszaru, który szacuje się na ponad milion ton metrycznych REO, co jednak w porównaniu z zasobami innych państw nie wygląda imponująco. Obecnie pierwiastków ziem rzadkich nie wydobywa się nigdzie w Europie, a 98 proc. tych metali wykorzystanych w UE w 2021 r. pochodziło z Chin. Państwo Środka odpowiada za około 61 procent światowej produkcji górniczej, a tym samym wydobywa zdecydowanie największą część pierwiastków będących przedmiotem handlu na rynku światowym. Z drugiej strony Stany Zjednoczone, będąc drugim co do wielkości producentem, są relatywnie małym graczem na rynku międzynarodowym z udziałem w rynku wynoszącym około 15,5 procent. TL