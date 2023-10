PMI dla Polski

Reklama

We wrześniu wskaźnik wyniósł 43,9 pkt. Był o 0,8 pkt wyższy niż miesiąc wcześniej.

“We wrześniu popyt na polskie wyroby przemysłowe nadal gwałtownie się osłabiał, a liczba nowych zamówień zmniejszyła się 19 miesiąc z rzędu. Tempo spadku zmalało do najwolniejszego od czerwca, ale pozostało znaczące, a firmy zgłaszały szersze osłabienie gospodarcze. Dane sugerują gwałtowne spadki zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych” - napisano w podsumowaniu badania.

Reklama

Trevor Balchin, ekonomista z S&P Global, ocenia, że nowe dane mogą wskazywać, iż “najgorszy etap gwałtownego spowolnienia obserwowanego w polskim przemyśle od połowy 2022 roku, jest już za nami".

“Choć perspektywy krótkoterminowe pozostawały we wrześniu słabe, a liczba nowych zamówień ponownie wyraźnie spadła, to poprawiły się nastroje polskich producentów dotyczące najbliższych dwunastu miesięcy. Wskaźnik przyszłej produkcji gwałtownie wzrósł w porównaniu do sierpnia i osiągnął jeden z najwyższych poziomów odnotowanych od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w marcu 2022 roku” - ocenia S&P Global.

Produkcja spada 17. miesiąc z rzędu

Bieżąca sytuacja jest jednak kiepska. Produkcja spada już 17. miesiąc z rzędu. Zamówień ubywa, co pozwala firmom ograniczać zaległości w realizacji tych otrzymanych wcześniej. Ograniczane są zakupy nowych środków produkcji, spadają też ich zapasy. Twórcy badania zaznaczają, że “zatrudnienie zmniejszyło się najbardziej od niemal roku”.

Słabość popytu przekłada się na konieczność obniżania cen. Wrzesień był szóstym z rzędu miesiącem spadku zarówno w środku produkcji, jak i wyrobów finalnych. Autorzy badania zaznaczają, że wrześniowe spadki były wolniejsze niż w poprzednich miesiącach, a równocześnie produkty taniały wolniej niż środki produkcji, bo firmy starały się odbudowywać marże.

Na Zachodzie tendencje recesyjne

Problemy polskiego przemysłu są odbiciem sytuacji u naszych głównych partnerów handlowych. W niektórych krajach, podobnie jak u nas, chociaż wciąż przeważają tendencję recesyjne, we wrześniu były one nieco słabsze niż w poprzednich miesiącach.

Przykładem jest Hiszpania, gdzie przemysłowy PMI wzrósł do 47,7 pkt z 46,5 pkt miesiąc wcześniej. Wzrost z 49 do 49,6 pkt zanotowano w przypadku Turcji. W trendzie spadkowym jest przemysł francuski. PMI dla tamtejszego przemysłu spadł do 44,2 pkt z 46 pkt miesiąc wcześniej. To jednak lepszy wynik niż wynikało ze wstępnych szacunków (43,6 pkt). W Szwajcarii przemysłowy PMI od początku roku jest poniżej poziomu 50 pkt, który oddziela ekspansję od recesji, ale we wrześniu nastąpił wzrost 39,9 do 44,9 pkt.

Boom w Rosji

Spośród krajów europejskich wyróżnia się Rosja. Dane na temat PMI wskazują, że trwa tam największy boom od początku 2017 r. Indeks koniunktury dla przemysłu wyniósł we wrześniu 54,5 pkt. Miesiąc wcześniej był na poziomie 52,7 pkt. Z uwagi na embargo nałożone po agresji Kremla na Ukrainę rosyjskie firmy nie mogą liczyć na popyt zagraniczny, ale rekompensują im to zamówienia krajowe. Wzrost zatrudnienia okazał się najwyższy od niemal 23 lat.