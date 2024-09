W obliczu miażdżącego kryzysu płynności z jakiem mierzy się obecnie Northvolt wierzyciele firmy spotkają się w piątek, aby podjąć decyzję o uwolnieniu funduszy niezbędnych do przetrwania firmy.

Reklama

Bloomberg zauważa, że obecnie Northvolt wydając swoje ostatnie zasoby gotówki walczy o dostarczenie klientom zamówionych wcześniej baterii. W poniedziałek poinformowała, że zwalnia jedną piątą swojego globalnego personelu i wstrzymuje rozbudowę swojej głównej fabryki w północnej Szwecji. A to może nie być koniec złych informacji, ponieważ sprzedaż samochodów elektrycznych słabnie, przez co popyt na akumulatory jest coraz mniejszy. Tymczasem globalny rynek baterii zdominowany jest przez chińskich rywali. Contemporary Amperex Technology i BYD sprzedają baterie i pojazdy elektryczne po bezkonkurencyjnych cenach.

„Popyt nie będzie wystarczająco duży, aby sprostać podaży, a Northvolt może być pierwszą ofiarą trwającej obecnie korekty rynku” — powiedział Bloombergowi Fredrik Erixon, dyrektor brukselskiego Europejskiego Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej.

Reklama

Spektakularny upadek

Niecały rok temu Northvolt był wschodzącą gwiazdą wśród producentów branży EV. Firma uwodziła inwestorów planowaną pierwszą ofertą publiczną, która wyceniłaby ją na 20 miliardów dolarów. Była też pierwszym beneficjentem zielonej pomocy Unii Europejskiej - przypomina Bloomberg.

/> />

Ale podobnie jak inni w branży, także Northvolt próbował zrobić zbyt wiele i zbyt szybko. Jednym ze źródeł kłopotów firmy było niedostatecznie przygotowane zespoły do działania na dużą skalę. Do tego doszły problemy z realizacją zamówień dla klientów takich jak BMW. W pewnym momencie firma nie był w stanie dotrzymać terminów dostaw także dla innych odbiorców, takich jak Scania.

Northvolt miał też poważne problemy z jakością. Duża liczba wadliwych ogniw, których nie można wykorzystać, ograniczała możliwości szybkiego zwiększenia produkcji masowej, co podniosło koszty i ograniczyło przychody. Przez złą jakość ogniw, BMW anulowało zamówienie o wartości 2 miliardów euro w czerwcu.

W zeszłym roku wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników były ponad trzykrotnie wyższe niż przychody z umów z klientami. Firma zaczęła odczuwać braki gotówki niecały rok po uzyskaniu 5 miliardów dolarów zielonej pożyczki, która zwiększyła jej całkowite zobowiązania dłużne i kapitałowe do ponad 13 miliardów dolarów - podaje Bloomberg.

W tym roku na firmę spadła kolejna lawina złych informacji. W maju plany IPO zostały odłożone na półkę. W lipcu firma poinformowała, że jej strata operacyjna wzrosła ponad trzykrotnie do 1,03 miliarda dolarów w zeszłym roku, a przychody nieznacznie wzrosły do 128 milionów dolarów. Firma poinformowała również, że musi opóźnić harmonogramy rozruchu w swoich czterech głównych lokalizacjach. W sierpniu poinformowała, że zamyka kalifornijską jednostkę badawczą, a w tym miesiącu, zmagając się z oszczędzaniem gotówki, wstrzymała produkcję materiałów katodowych w Szwecji.

Ile pozostało z wielkich planów?

Deklarowanym celem Northvolt jest globalna wydajność 230 gigawatogodzin do 2030 roku w jej fabrykach, czyli wystarczająca liczba baterii do zasilania około 3,8 miliona pojazdów. Obecnie jej jedyna działająca placówka Ett, w pobliżu szwedzkiego miasta Skelleftea, ma wydajność 16 gigawatogodzin, według BloombergNEF.

Oprócz tej placówki Northvolt poinformował w tym miesiącu, że pozostaje zaangażowany we wspólne przedsięwzięcie NOVO z Volvo Car w Szwecji, Northvolt Drei w Niemczech i Northvolt Six w Kanadzie. Firma planuje przekazać harmonogramy i potencjalne oszczędności kosztów w tych lokalizacjach jesienią tego roku.

Co dalej?

Mimo, że BMW skarżyło się na jakość baterii, a dział produkcji ciężarówek Volkswagena, Scania, kiedyś narzekały na powolne dostawy, to firmy nie zamykają się na współpracę z Northvolt. Volkswagen powiedział, że nadal popiera zwiększenie produkcji przez Northvolt. BMW również nie zamyka drzwi, aby w pewnym momencie włączyć Northvolt jako dostawcę ogniw nowej generacji, ale jest to uzależnione od tego, czy firma pokaże, że może produkować okrągłe ogniwa Gen6 zgodnie ze specyfikacjami producenta samochodów i to na dużą skalę, według infarmatoró Bloomberga.

Jednak sama deklaracja kontrahentów o możliwej współpracy może nie wystarczyć, aby uratować Northvolt. Niestety dla firmy szwedzki rząd jasno dał do zrozumienia, że ​​nie będzie jej ratować. Natomiast Niemcy twierdzą, że są w „stałym kontakcie” z Northvolt. Co to oznacza? Trudno powiedzieć.

/> />

Analitycy tacy jak Vagneur-Jones z BloombergNEF twierdzą, że dla ratowania europejskiej branży baterii UE może zostać zmuszona do działania, a nawet może „badać możliwość wprowadzenia ceł na baterie”, ponieważ globalny rynek baterii zdominowany jest przez konkurencję z Chin.