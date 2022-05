Wojna spowodowała ogromny wzrost cen pszenicy, a Rosja i Ukraina należą do największych eksporterów tego towaru. Według Banku Światowego, oba kraje odpowiadają za 29 proc. światowego eksportu pszenicy – podaje redakcja CNBC. „W miarę trwania wojny rośnie prawdopodobieństwo, że niedobory żywności, zwłaszcza zbóż i olejów roślinnych, staną się dotkliwe, co skłoni kolejne kraje do wprowadzenia ograniczeń w handlu” – zapowiada Peterson Institute for International Economics (PIIE), think tank z siedzibą w Waszyngtonie, który przygotował aktualną listę krajów, które wprowadziły zakaz eksportu żywności po inwazji Rosji na Ukrainę.

Reklama

„W sytuacji, gdy ceny żywności są już wysokie z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw związanych z COVID i zmniejszonych przez suszę plonów w zeszłym roku, inwazja Rosji nastąpiła w złym momencie dla światowych rynków żywności” – oświadczyli analitycy PIIE. Według danych think tanku Rosja i Ukraina znajdują się w pierwszej piątce światowych eksporterów wielu ważnych zbóż i nasion oleistych, takich jak jęczmień, słonecznik i olej słonecznikowy oraz kukurydza.

Reklama

Ostatnim krajem, który zdecydował się na zakaz eksportu żywności w związku z gwałtownym wzrostem cen zboża w tym roku, są Indie. Ceny pszenicy wzrosły o około 6 proc. w poniedziałek. Indie nie są osamotnione. Oprócz Rosji i Ukrainy, zakaz eksportu pszenicy wprowadziły także Egipt, Kazachstan, Kosowo i Serbia.

Inflacja i obawy o bezpieczeństwo żywnościowe

I nie chodzi tylko o pszenicę. Wiele krajów wprowadziło także zakaz eksportu innych produktów żywnościowych, ponieważ w wyniku kryzysu ukraińskiego wzrosła globalna inflacja. Wzrosły ceny wielu innych produktów żywnościowych, co przyczyniło się do wzrostu inflacji na całym świecie. Niektóre z tych produktów to olej słonecznikowy, olej palmowy, nawozy i zboża.

Ukraina nie jest w stanie eksportować zboża, nawozów i oleju roślinnego, a konflikt niszczy pola uprawne i uniemożliwia normalny sezon sadzenia. Rząd oskarżył również Rosję o kradzież kilkuset tysięcy ton zboża i ich odsprzedaż. Kraje G7 wydały ostrzeżenie o ryzyku światowego kryzysu głodu, jeśli Rosja nie zniesie blokady ukraińskiego zboża, które obecnie zalega w ukraińskich portach – podaje Financial Times.

Kraje zakazujące eksportu żywności

Indie ogłosiły, że zakazują eksportu pszenicy „w celu zarządzania ogólnym bezpieczeństwem żywnościowym kraju”, jak donoszą lokalne media. Inne kraje, które ostatnio wprowadziły zakaz eksportu żywności to Indonezja, która ograniczyła eksport oleju palmowego – kluczowego składnika wielu produktów. Podobnie jak Indie, Indonezja powołała się na potrzebę zapewnienia dostępności żywności w kraju, po tym jak inflacja żywności na świecie po wojnie osiągnęła rekordowy poziom. Indonezja odpowiada za ponad połowę światowych dostaw oleju palmowego.

Oto lista krajów, które wprowadziły zakaz eksportu żywności w miesiącach następujących po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z danymi PIIE, a także produkty, które są objęte zakazem eksportu.