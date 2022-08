Reklama

Z powodu braku deszczu zasiana wiosną kukurydza usycha. Trzy czwarte Rumunii, największego producenta ziarna w Europie, jest dotknięte suszą o różnym nasileniu, podczas gdy we Francji odnotowano najsuchszy lipiec w historii. Rolnicy w niektórych częściach wschodnich Niemiec mogą stracić całe plony.

Kukurydza ofiarą suszy

„W zeszły weekend widziałem pola, na których kukurydza znajdowała się tuż nad moimi kolanami”, powiedział Helmut Messner z niemieckiego komitetu producentów kukurydzy. „Częściowo jest już brązowy, więc nie ma fotosyntezy, ponieważ liście są już martwe. Zwykle o tej porze roku ma od 2,5 do 3 metrów wysokości”.

Pola kukurydzy w Europie są ostatnimi ofiarami tygodni suchej, gorącej pogody, która również znacznie zmniejszyła przepływy wody w kluczowych rzekach, takich jak Ren, Rodan, Dunaj i Pad. To paraliżuje zarówno nawadnianie, jak i żeglugę, ograniczając transport węgla i francuską produkcję nuklearną.

Wysokie ceny kukurydzy

Inwazja Moskwy na Ukrainę zdławiła również dostawy ukraińskiej kukurydzy, a intensywne letnie upały ograniczają uprawy w Unii Europejskiej, przez co ceny ziarna pozostają na znacznie wyższym poziomie niż zwykle o tej porze roku. W tym tygodniu pierwszy ładunek zboża, na mocy umowy wynegocjowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Turcję, opuścił port w Odessie.

„Ten sezon był z pewnością sezonem, w którym europejska kukurydza będzie miała większe znaczenie, aby wypełnić lukę podażową pozostawioną przez Ukrainę” – ocenia Peter Collier, starszy doradca ds. rynku w brytyjskim CRM AgriCommodities. Dodaje, że ze względu na suszę i cięcia szacunków produkcyjnych w UE, podaż zboża jest jeszcze bardziej napięta.

Prognozy zbiorów lecą w dół

Unia Europejska obniżyła prognozę zbiorów kukurydzy w tym sezonie do 65,8 mln ton, co byłoby najmniejszym poziomem od lata 2018-19. A szacunki te mogą zostać jeszcze zrewidowane w dół, w miarę pogarszania się warunków we Francji i innych krajach.

Susza wpływa również na Ukrainę, a według ukraińskiej rady rolnej, regiony Odessy i Winnicy zbierają mniej niż oczekiwano.

Niektórzy rolnicy mają już dość, część z nich rezygnuje z uprawy kukurydzy. Właściciel rumuńskiej Cerealcom Group zastąpił kukurydzę słonecznikami, które są bardziej odporne na suszę.

Na Węgrzech brak opadów spowodował znaczny spadek poziomu wody w Dunaju, a zbiory mają być najgorsze od co najmniej 2010 roku.

Susza wpływa również na inne branże. W Niemczech poziom Renu jest tak niski, że sektory użyteczności publicznej i chemiczny mają problemy z transportem materiałów rzeką z Morza Północnego do fabryk w górnym biegu rzeki. Muszą skorzystać z droższych form transportu, takich jak kolej i samochody.