W porównaniu z latami 2020, 2021 i 2022 spadła liczba mieszkańców wsi, która byłaby przeciwnikiem obecności Polski w Unii Europejskiej. Obecnie wynosi on 11 proc., aż o 6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Odsetek badanych pozytywnie oceniających akcesję Polski do UE pozostaje stabilny, na poziomie 57 proc. Jeszcze w 2017 r. różnica między popierającym obecność Polski w sojuszu a ich przeciwnikami wynosiła zaledwie 20 pkt. proc., podczas gdy obecnie jest to już 46 pkt. proc.

Jeszcze wyższe poparcie dla Unii Europejskiej jest wśród samych rolników – ponad 60 proc. z nich głosowałoby dziś za wstąpieniem Polski do UE, a 14 proc. – przeciwko.

Rośnie patriotyzm konsumencki

Cieszyć mogą również wnioski płynące z odpowiedzi na pytania dotyczące patriotyzmu konsumenckiego. Już ponad trzy czwarte (75,5 proc.) mieszkańców obszarów wiejskich deklaruje, że ważne jest dla nich, czy kupowana żywność została wyprodukowana w Polsce.

Przed rokiem takich wskazań było 60,9 proc., a dwa lata temu – 61,4 proc. Jednocześnie dla 14 proc. badanych fakt pochodzenia produktu z Polski nie ma znaczenia – to o ponad 7 pkt. proc. mniej niż przed rokiem i przed dwoma laty.

Rolnicy nie potrafią ocenić, czy ufają instytucjom rolniczym

Znamiennie wyglądają wyniki badań dotyczące zaufania do instytucji publicznych działających na rzecz mieszkańców wsi. Ogółem aż 66,9 proc. nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy ma zaufanie do publicznych agencji działających na wsi: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pozytywnie o tych instytucjach wypowiada się 20,6 proc. mieszkańców wsi, a negatywnie 12,5 proc.

Mniejsze niezdecydowanie panuje wśród samych rolników – o działalności powyższych instytucji nie ma zdania „tylko” 40,9 proc. z nich, 45,7 proc. daje pozytywną ocenę, a 13,4 proc. – negatywną.

Jednocześnie od wielu lat rolnicy i pozostali mieszkańcy obszarów wiejskich pozytywnie oceniają jakość usług, jakie otrzymują bezpośrednio w placówkach ARIMR, KOWR i KRUS. W badaniu z 2023 r. w stosunku do 2022 r. ponownie wzrósł odsetek pozytywnych opinii w tym zakresie – suma pozytywnych ocen (tj. „bardzo dobrze” i „dobrze”) dla ARiMR wzrosła o 16,4 pkt. proc., dla KOWR o 16,2 pkt. proc., a dla KRUS o 5,4 pkt. proc.