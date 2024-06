Duńscy rolnicy zapłacą podatek klimatyczny od emisji CO2. program ruszy w 2030 roku

Duńscy rolnicy staną w obliczu nowego historycznego podatku od emisji CO2, który ma zacząć obowiązywać od 2030 roku. Choć porozumienie z rządem budzi mieszane uczucia - od uznania za wzór do naśladowania po krytykę ze strony aktywistów klimatycznych - jego celem jest znacząca redukcja obciążeń klimatycznych w rolnictwie. Jakie są kluczowe ustalenia i co to oznacza dla przyszłości duńskiego rolnictwa?