Jak informuje Reuters pewne problemy z produkcją humanoidalnych robotów Tesli mają być wynikiem ograniczeń jakie Chiny nakładają na eksport metali ziem rzadkich.

Optimus nie jest bronią

Jak zauważył Musk, Chiny chcą mieć pewność, że ich surowce nie są wykorzystywane w celach militarnych, co szef Tesli przyjął ze zrozumieniem. "Chiny chcą zapewnień, że nie są one wykorzystywane do celów wojskowych, co jest oczywiste" - powiedział Musk podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych, dodając, że Optimus nie jest bronią.

Dodał też, że Tesla współpracuje z Pekinem w celu uzyskania licencji eksportowej na stosowanie magnesów ziem rzadkich.

Mimo potencjalnych problemów Musk spodziewa się, że Tesla wyprodukuje w tym roku tysiące robotów Optimus.

Wojna celna bije w Teslę

Reuters przypomina, że w tym miesiącu Chiny nałożyły ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich w ramach szeroko zakrojonej odpowiedzi na cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa. Eksporterzy muszą teraz zwracać się o licencje do Ministerstwa Handlu. Jest to stosunkowo nieprzejrzysty proces, który może trwać od sześciu lub siedmiu tygodni do kilku miesięcy.

Działania Pekiny ograniczają podaż minerałów wykorzystywanych do produkcji broni, urządzeń elektronicznych i szerokiej gamy dóbr konsumpcyjnych.

W ocenie analityków, ograniczenia eksportu obejmują nie tylko surowce mineralne, ale także magnesy i inne produkty gotowe, które trudno będzie zastąpić.

Źródło: Reuters