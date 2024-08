Elon Musk twierdzi, że jego humanoidalny robot Optimus może składać pranie, a pewnego dnia będzie gotować, sprzątać lub uczyć dzieci. Według słów Muska, w przyszłym roku Tesla planuje przetestować humanoidalne roboty w swoich fabrykach. Technologia, którą tak bardzo zachwala Musk, może dać Tesli wartość 25 bilionów dolarów – zauważa CNBC. Jednak uczestnikom World Robot Conference nie dane było zobaczyć jak dobrze humanoid Tesli radzi sobie z różnymi zadaniami, bo stał nieruchomo zamknięty w szklanej gablocie.

Tymczasem konkurencja nie śpi, a pieniądze i zasoby szerokim strumieniem płyną teraz do rozwoju robotów humanoidalnych. Jak relacjonuje CNBC na tegorocznych targach World Robot Conference, która rozpoczęła się w środę w Pekinie, zadebiutowało rekordowa liczba 27 humanoidalnych robotów.

Całkowita inwestycja w chiński przemysł robotyki w ciągu ostatniej dekady przekroczyła 100 miliardów juanów (14,01 miliarda dolarów), powiedział CNBC Wei Cao, partner w Lanchi Ventures. Powiedział też, że firma zarządza aktywami o wartości od 15 do 20 miliardów juanów.

Wkrótce nastąpi skok technologiczny

Cao powiedział CNBC, że spodziewa się, że kolejny kamień milowy w rozwoju humanoidalnych robotów nastąpi w ciągu najbliższego roku lub dwóch.

W jego ocenie sztuczna inteligencja, w tym takie modele z OpenAI i Alibaba, znacznie poprawiła skuteczność robotów w przetwarzaniu informacji w celu wykonywania zadań, bardziej wyrafinowanych niż powtarzanie pojedynczego zadania, takiego jak sięgnięcie po butelkę wody, co roboty już potrafią, zauważył Cao.

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba i rodzaje dem na World Robot Conference znacznie wzrosły, powiedział Cao z Lanchi, zauważając, że uczestniczyło w nich również wielu studentów i młodych ludzi.

W jego ocenie technologia robotyki Tesli i innych amerykańskich firm prawdopodobnie wyprzedza tę w Chinach o rok lub dwa. Ale Cao zauważył, że Chiny są samowystarczalne w ponad 95 proc. łańcucha dostaw humanoidalnych.

Dlaczego Tesla nie zaprezentowała Optimusa w akcji

Jeśli chodzi o to, dlaczego Tesla nie zaprezentowała Optimusa w akcji na konferencji, Cao powiedział, że filmy promocyjne już pokazują, że ma on duże możliwości i rozumie, że firma nie chciała inwestować zasobów w inżyniera do obsługi dem.

Tesla nie odpowiedziała natychmiast na prośbę CNBC o komentarz. Jeff Burnstein, prezes U.S. Association for Advancing Automation (A3), przemawiał na konferencji za pośrednictwem nagranego wideo i pokazał kilka wirtualnych demonstracji humanoidalnych startupów, takich jak Agility.

Specjalistyczne podejście

Jak zauważa CNBC zamiast powielać całą istotę ludzką na raz, firmy humanoidalne skupiały się na konkretnych częściach. Jednym z produktów Limx Dynamics z siedzibą w Shenzhen, który został wydany w tym roku, jest P1, robot do celów badawczych, który potrafi utrzymać równowagę na dwóch nogach. Potrafi chodzić po schodach w górę i w dół oraz odzyskiwać równowagę, gdy zostanie popchnięty.

Inne firmy na World Robot Conference zaprezentowały szereg kół zębatych, rąk robota i innych części.

Około roku 2030 jeden humanoidalny robot prawdopodobnie będzie w stanie wykonywać proste zadania domowe, opiekę pielęgniarską i leczenie, częściowo samodzielnie, a częściowo we współpracy z ludźmi, powiedział Shigeki Sugano, prezes Robotics Society of Japan, w czwartek podczas forum konferencyjnego. Nie spodziewa się jednak w pełni autonomicznych humanoidów przed rokiem 2050.

Kłopot z zasilaniem

Wśród wyzwań rozwojowych jakie stoją obecnie przed branżą jest problem z zasileniem. Jeśli humanoidalny robot ma w pełni wspierać ludzi, będzie trzeba rozwiązać obecny problem braku wystarczającej mocy. Bateria humanoida może wytrzymać tylko dwie godziny, zanim będzie trzeba ją naładować.