Jak wynika z nowego raportu Indeed opublikowanego 25 września na który powołuje się CNBC, żadna z 2800 umiejętności zawodowych zidentyfikowanych przez Indeed Hiring Lab jak na razie nie zostanie „najprawdopodobniej” zastąpiona przez sztuczną inteligencję generatywną.

Dla większość badanych umiejętności (68,7 proc.) zastąpienie pracowników sztuczną inteligencją określono na „bardzo mało prawdopodobne” lub „mało prawdopodobne”. Z tego samego raportu wynika, że 28,5 proc. badanych umiejętności może być „potencjalnie” możliwe do zastąpienia.

Jakie umiejętności badał Indeed?

Indeed zbadał umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zarządzanie i organizacja, a także bardziej techniczne, w tym konkretne języki kodowania, oraz umiejętności praktyczne, takie jak gotowanie i podawanie leków.

W badaniu firma Indeed wykorzystała najnowszy multimodalny generatywny model sztucznej inteligencji firmy OpenAI GPT-4o. Ocenie podlegały zdolności do wykonywania umiejętności zawodowych w trzech obszarach: dostarczanie teoretycznej wiedzy na temat umiejętności, wykorzystywanie tych umiejętności do rozwiązywania problemów oraz realizowanie tych umiejętności fizycznie lub cyfrowo.

Następnie model wykorzystał tę ocenę do oszacowania prawdopodobieństwa, czy sztuczna inteligencja generatywna mogłaby zastąpić daną osobę w wykonywaniu określonej umiejętności.

Na razie sztuczna inteligencja to tylko pomocy pracowników

Badania wskazują, że sztuczna inteligencja nadaje się na razie jedynie do niesienia pomocy pracownikom. Mimo że AI ma stosunkowo wysokie kompetencje techniczne, to bez lepszych możliwości rozwiązywania problemów i praktycznej funkcjonalności nie może konkurować z pracą człowieka.

W swoim badaniu Indeed wzięło pod uwagę 16 zawodów z których firma wyróżniła pięć, które wymagają największej liczby umiejętności, które mogą zostać zastąpione przez AI.

Te 5 zawodów może wkrótce odczuć wpływ AI bardziej niż inne zawody: