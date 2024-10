W połowie października Google ogłosiło, że przyzna 15 milionów dolarów w nowych grantach dwóm organizacjom non-profit: Partnership for Public Service i InnovateUS.

10 milionów dolarów otrzyma Partnership for Public Service na otwarcie wiosną 2025 r. Center for Federal AI. Centrum ma pomóc w dalszym kształceniu pracowników rządowych w zakresie oceny potencjalnych przypadków użycia AI i zwiększenia znajomości AI. W planach centrum jest też program stażowy, który nauczy studentów, jak odpowiedzialnie wdrażać AI, podaje CNBC za stroną internetową organizacji non-profit.

Pozostałe 5 milionów dolarów zostanie przyznane InnovateUS, organizacji non-profit, która zapewnia bezpłatne kursy i warsztaty z zakresu AI pracownikom sektora publicznego na szczeblu stanowym i lokalnym.

Granty Google są częścią 75-milionowego funduszu AI Opportunity Fund Google.org, inicjatywy mającej na celu pomoc w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w USA – podaje CNBC.

Inni też inwestują w edukację AI

Google nie jest jedynym gigantem technologicznym, który ma na celu zmniejszenie luki w umiejętnościach AI. Także w październiku Adobe zaprezentowało globalną inicjatywę, która ma pomóc 30 milionom ludzi rozwinąć umiejętności AI, marketingu cyfrowego i tworzenia treści do 2030 roku.

We wrześniu 2023 roku IBM ogłosiło plany współpracy z uniwersytetami w celu oferowania kursów na temat generatywnej AI i gotowości do kariery w AI, mając na celu edukowanie 2 milionów ludzi na całym świecie na temat AI do końca 2026 roku. Rozszerzy również ofertę na IBM SkillsBuild, która zapewnia bezpłatne kursy z różnych tematów technicznych.

Brak umiejętności w zakresie AI jako bariera dla szerszego wdrożenia

Firmy technologiczne opracowujące narzędzia AI chciałyby, aby więcej pracowników i firm nauczyło się, jak z nich skutecznie korzystać. Tymczasem nieco ponad 60 proc. dyrektorów generalnych twierdzi, że brak wiedzy na temat AI uniemożliwia im pełne wykorzystanie AI w swoich organizacjach, zgodnie z badaniem IBM i Oracle obejmującym ponad 2500 dyrektorów generalnych z ponad 30 krajów, na które powołuje się CNBC.

Ponadto, prawie 80 proc. liderów biznesowych uważa, że korzystanie z AI pomoże im pozostać konkurencyjnymi, około 60 proc. twierdzi, że ich organizacje nie opracowały strategii jej wykorzystania, zgodnie z indeksem trendów w pracy 2024 firmy Microsoft i LinkedIn.

Większość liderów biznesowych twierdzi, że nie zatrudniłaby osoby, która nie ma umiejętności w zakresie AI, a 71 proc. twierdzi, że wolałoby zatrudnić mniej doświadczonego kandydata z umiejętnościami w zakresie AI niż bardziej doświadczonego kandydata, który ich nie ma, zgodnie z raportem Microsoft i LinkedIn.