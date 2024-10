Coraz większa liczba pożyczkodawców stawia na tradycyjną i generatywną sztuczną inteligencję, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Włoski pożyczkodawca BPER Banca ujawnił plany, który przewiduje redukcję zatrudnienia o około 2000 osób w ciągu najbliższych lat. Zwolnienie pracownicy zostaną zastąpieni przez narządzie sztucznej inteligencji, co w ocenie banku jest możliwe ponieważ postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji zwiększa wydajność.

Bank będzie polegał na „optymalizacji procesów i automatyzacji wspomaganej przez AI i GenAI”, aby zmniejszyć zatrudnienie o 10 proc. do 2027 r. do około 18,5 tys. osób.

Sektor bankowy najbardziej narażony na ekspansję AI

Citigroup stwierdził, że technologia sztucznej inteligencji prawdopodobnie zastąpi więcej miejsc pracy w sektorze bankowym niż w jakimkolwiek innym sektorze. Zastąpienie pracowników technologią AI w ciągu najbliższych kilku lat przyczyni się do zwiększenia rentowności sektora na świecie o 170 miliardów dolarów.

W Europie UBS Group opracował narzędzie sztucznej inteligencji, które pomoże mu oferować klientom potencjalne transakcje M&A, zdolne do analizy bazy danych ponad 300 tys. firm w mniej niż pół minuty.

Deutsche Bankwykorzystuje sztuczną inteligencję do skanowania portfeli zamożnych klientów, podczas gdy ING Groep za pomocą AI przeszukuje potencjalnych dłużników.

Dzięki AI tydzień pracy będzie trwał 3,5 dnia?

Dyrektor generalny JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon uważa, że technologia pozwoli pracodawcom skrócić tydzień pracy do zaledwie 3,5 dnia.

Wiele europejskich banków stwierdziło, że sztuczna inteligencja ostatecznie pozwoli im obniżyć koszty poprzez wykonywanie zadań, które wcześniej wykonywali pracownicy etatowi, jednak niewiele z nich określiło konkretną kwotę oczekiwanych oszczędności.

Plan BPER dotyczący redukcji zatrudnienia o 10 proc. jest jednym z pierwszych ogłoszeń tego typu.

Redukcja personelu włoskiego pożyczkodawcy ma nastąpić „poprzez dobrowolne odejścia, na które już się zgodziliśmy, i naturalną rotację”, poinformował bank. Inne środki, takie jak przeniesienie sprzedaży z oddziałów do kanałów cyfrowych, również odegrają rolę w redukcji stanowisk.

Nowa strategia wymaga wymiany kadr

Zmiana siły roboczej spowodowana przez sztuczną inteligencję w całym sektorze bankowym również stawia nowe wyzwanie rekrutacyjne, ponieważ wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga zestawu umiejętności, których niekoniecznie można znaleźć u obecnego personelu. Holenderski pożyczkodawca ING niedawno zatrudnił Jamesa Robinsona, z tytułem doktora w zakresie uczenia maszynowego, w celu opracowania technologii handlu walutami.

Hiszpański CaixaBank planuje utworzyć zespół składający się z setek ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i IT, przygotowując się do podkreślenia rozwijającej się technologii jako filaru nowej strategii, którą ma przedstawić w przyszłym miesiącu, poinformował Bloomberg w zeszłym tygodniu.

W przypadku BPER przewidywana redukcja ogólnej siły roboczej zostanie częściowo zrekompensowana przez zatrudnienie. Podczas gdy włoski bank przewiduje około 3100 odejść ogółem do 2027 r., zamierza zatrudnić 1100 nowych pracowników w tym samym okresie. Zostaną oni dodani do „obszarów strategicznych”, w tym IT, jak podano.