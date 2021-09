Jak podano, IS-Wireless oraz wywodząca się z Singapuru spółka Tambora Systems prowadzą zaawansowane rozmowy z klientami w Stanach Zjednoczonych, Malezji, Tajlandii, Wietnamie oraz Indonezji. Dzięki wspólnie wypracowanemu rozwiązaniu firmy zaoferują na tych rynkach wydajne sieci mobilne w wyjątkowo gęsto zaludnionych obszarach, takich jak na przykład Bangkok i Dżakarta.

Reklama

"W tych miejscach wielu użytkowników korzysta jednocześnie z dużych transferów danych. Oferowana przez nas technologia, którą stworzyli nasi inżynierowie w Polsce, pozwoli świadczyć usługę wysokiej jakości. Po wstępnych testach, wspólne inwestycje na rynkach zagranicznych planujemy na koniec bieżącego roku oraz na 2022 rok" – poinformował prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk.

Rozwiązanie oparte jest o standard otwarty, tzw. Open RAN (Radio Access Network). Według firmy jest to najnowszy trend rozwoju sieci piątej generacji, który zyskuje na znaczeniu na całym świecie.

Spółka podała, że rozwiązanie, które będzie wspólnie oferowane przez IS-Wireless i Tambora Systems na rynkach zagranicznych, polega na nowatorskim podejściu do budowy sieci mobilnych, gdzie część radiowa i corowa dynamicznie dostosowują się do potrzeb użytkownika. Funkcjonalności sieci, np. streaming materiałów wideo, są uruchamiane tam, gdzie są aktualnie potrzebne, najczęściej na lokalnych serwerach (tzw. edge computing). Pozwala to na wydajniejsze zarządzanie zasobami oraz redukcję kosztów operacyjnych. Zdaniem firmy podejście to można porównać z modelem just-in-time (JIT) (z ang. „dokładnie na czas”) stosowanym w produkcji i logistyce.

W ocenie obu partnerów zastosowanie takich rozwiązań pozwoli ograniczyć koszty związane z budową Core i RAN o 40-60 proc., zredukować opóźnienia o 50 proc. i zapewnić elastyczną platformę do wdrażania nowych usług.

"We współczesnych systemach RAN (sieć radiowa) i Core (sieć szkieletowa) traktowane są jako osobne byty. To błąd, bo usługa dla użytkownika jest uzależniona od obu. Ma zatem sens pozioma optymalizacja tych dwóch domen. Współpraca z Tamborą pomoże rozpowszechnić naszą technologię nie tylko lokalnie, ale dużo szerzej – na cały świat" – przekonywał prezes firmy Sławomir Pietrzyk podczas prezentacji.

Założona w 2006 r. IS-Wireless kompleksowo buduje sieci prywatne 4G i 5G w oparciu o własną technologię, całkowicie stworzoną w Polsce. Firma dostarcza zarówno zgodne ze standardami oprogramowanie oraz sprzęt niezbędny do budowy sieci RAN, jak i Core. IS-Wireless propaguje budowę sieci w modelu otwartym (Open RAN). Jej pierwszym projektem była szerokopasmowa radiostacja wojskowa zaprojektowana dla jednego z dostawców MON.

Jak podano, w lipcu tego roku IS-Wireless rozpoczął pierwsze wdrożenie swojej technologii 5G w Krakowie, budując sieć kampusową dla Przemysłu 4.0. Jest też członkiem międzynarodowych grup pracujących nad standaryzacją sieci w modelu otwartym: ORAN Alliance oraz TIP (Telecom Infra Project). (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś