W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness & Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland, Borys Budka podkreśla, że nieprzygotowana Europa zbyt mocno polegała dotąd na komponentach z importu, zwłaszcza z Chin, de facto stymulując tamtejszą gospodarkę zamiast własnej. Dzisiaj, jak zauważa Borys Budka, stoimy przed szansą na odwrócenie tego trendu.

Dekarbonizacja jako szansa dla Śląska i Pomorza

Dekarbonizacja może napędzić wzrost gospodarczy w takich polskich regionach jak Śląsk czy Pomorze, gdzie planowane są potężne inwestycje w odnawialne źródła energii. Podstawowym warunkiem sukcesu jest jednak wymóg stosowania tzw. local content, czyli stwarzanie preferencyjnych możliwości dla lokalnych firm przy produkcji elementów niezbędnych do budowy wiatraków, farm solarnych i nowych sieci. Wymaga to decyzji na szczeblu unijnym i krajowym, w tym zmian w zakresie zamówień publicznych, które promowałyby lokalnych dostawców.

