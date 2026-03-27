W rozmowie z DGP podczas drugiej edycji Competitiveness & Security Business Summit, flagowego wydarzenia organizowanego w Brukseli przez Business & Science Poland sygnalizuje, że choć na Starym Kontynencie nie brakuje wybitnych talentów, prężnych startupów, silnego zaplecza naukowego oraz wolności niezbędnej do tworzenia nowych idei, przegrywamy w starciu ze skonsolidowaną siłą amerykańskiego kapitału. - Polski i europejski rynek kapitałowy jest fragmentyzowany – mówi Jarosław Dąbrowski.

Zatrzymanie tej ucieczki to obecnie jedno z największych wyzwań zarówno dla Polski, jak i całej Europy. Wymaga to natychmiastowej koncentracji środków oraz budowy odpowiednich narzędzi finansowych.

BGK: otwieramy drogę do inwestycji w obszarze innowacji

Pewne kroki zostały już podjęte, jak powiedział Jarosław Dąbrowski, na naszym krajowym podwórku. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainicjował szereg działań, począwszy od modyfikacji własnej strategii, aż po korekty polityk i procedur wewnętrznych. Wszystko po to, aby szerzej otworzyć drzwi dla dużych inwestycji w obszarze innowacji i technologii.

