W skrócie ubezpieczenia wzajemne to współudział w rozpraszaniu ryzyka i braniu na siebie ryzyka. Ubezpieczeni nie tylko kupują polisy, ale będąc też członkami towarzystwa, są też po drugiej stronie lustra i są też częścią firmy ubezpieczeniowej. W pełnym ubezpieczeniu wzajemnym partycypują zarówno w nadwyżkach, natoamiast jeżeli jest strata to też w stratach w odpowiedniej proporcji. To mechanizm znany od tysięcy lat. Od czasów Hammurabiego i karawan. Chociaż wtedy nie było to rozliczane w pieniądzu a rzeczowo. Uczestniczy karawany zrzucali się np. na nieszczęśnika któremu padł wielbłąd. Tu oparliśmy tę formułę na pieniądzu, ale zasada jest taka sama.

Jaki typ podmiotów te zwroty otrzymywał? I jakie to kwoty?

Reklama

To są podmioty ze wszystkich obszarów gospodarki. Są to firmy produkcyjne z przemysłu ciężkiego, ale np. szpitale, które otrzymały zwrot po rozliczeniu roku 2022. Zwrot był rozliczany w tym roku ale dotyczył ubiegłego.

Więcej w rozmowie wideo.