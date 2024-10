Z perspektywy grupy Tauron, największego dystrybutora energii w Polsce, dokonująca się w Polsce transformacja energetyczna to ewolucja czy rewolucja?

Dla nas to jest rewolucja. Proszę zważyć, że poprzednia strategia grupy mówiła o inwestycjach w źródła konwencjonalne, bloki węglowe w elektrowniach i ciepłownictwie. Obecna, dostępna na naszych stronach, mówi o tym, że inwestujemy zasadniczo w dwa obszary: dystrybucji i odnawialnych źródeł energii. O ile w poprzedniej perspektywie strategicznej 35 proc. inwestycji szło, mówiąc kolokwialnie, na węgiel, to w obecnej 35 proc. inwestycji dotyczy OZE. Trudno to określić innym słowem niż rewolucja.

Kończycie pracę nad nową strategią…

Jako spółka publiczna nie możemy na tym etapie zdradzać szczegółów. Kluczowa informacja jest taka, że jako grupa energetyczna jesteśmy największą grupą dystrybucyjną w Polsce – 70 proc. naszego EBIDTA pochodzi właśnie z dystrybucji energii, a np. z aktywów węglowych tylko 5 proc. – i chcielibyśmy być docelowo zieloną dystrybucyjną grupą energetyczną.

Chcecie, żeby już za kilkanaście lat 100 proc. energii docierającej do waszych klientów pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

To jedno. Równie ważne, a może i ważniejsze dla nas jest, żeby istotna część tej energii była produkowana w naszych własnych OZE. Nie będę dzisiaj mówił o cyfrach - mam nadzieję, że pochwalimy się nimi z końcem roku - natomiast mogę przyznać, że przy tworzeniu nowej strategii na pewno patrzymy z zainteresowaniem na farmy wiatrowe i magazyny energii.

Dlaczego akurat wiatr?

Punktem wyjścia są zawsze potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Wielu z nich ma już instalacje fotowoltaiczne, więc wytwarzanie przez nas i przez nich energii z PV w tym samym czasie sprawia, iż niejako dublujemy się…

