Inwestowanie w odnawialne źródła energii, szczególnie w morskie farmy wiatrowe, jest o tyle trudne, że wymaga ogromnych nakładów finansowych. Na morską farmę wiatrową składa się wiele elementów, m.in. badania geologiczne, dostępność technologii i odpowiedniej infrastruktury. Kolejnym elementem są koszty, które skłoniły nas do wejścia we współpracę z firmą kanadyjską, żeby móc ten projekt zrealizować – podkreśla Witold Literacki wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych, pierwszy zastępca prezesa zarządu ORLEN. Prezes Literacki wziął udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo rozwoju: przemysł i inwestycje vs klimat i środowisko”, który odbył się podczas jesiennej odsłony debaty „Horizon: Strategie Bezpieczeństwa” 4 listopada 2024 r. w Warszawie.