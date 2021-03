W środę na zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,47 proc. do 2.003,55 pkt., WIG zwyżkował o 0,54 proc. do 59.291,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,25 proc. do 4.413,27 pkt., a sWIG80 lekko spadł - o 0,1 proc. do 17.859,76 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,6 mld zł, z czego 1.132 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (274 mln zł) oraz PKN Orlen (165 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,7 proc. W USA S&P 500 rósł o 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq zwyżkował o 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW rosło 12 z 15 indeksów. Do wzrostów wróciły paliwa - poszły w górę o 2,6 proc. O 2,3 proc. zwyżkowały media. Najmocniej tracili producenci gier - spadek o 2,1 proc.

W WIG20 najmocniej zniżkował kurs CD Projektu - o 5,7 proc. do 210,2 zł. Po drugiej z rzędu spadkowej sesji kurs producenta "Cyberpunk 2077" przebił minimum z marca 2020 r. i znalazł się najniżej od czerwca 2019 r.

Mocno traciło także JSW - o 2,7 proc. do 33,7 zł.

W indeksie przeważyły jednak wzrosty i na koniec WIG20 zdołał obronić poziom 2.000 pkt. Wzrostom przewodził Orlen, idąc w górę o 3,6 proc. do 69,44 zł oraz Lotos (+2,2 proc. do 48,03 zł).

Wśród średnich firm wzrostem o 37 wyróżnił się Biomed-Lublin. Notowania zamknęły się na poziomie 12,15 zł, najwyżej od grudnia 2020 r.

O blisko 8 proc. zwyżkował Mercator Medical, a po około 7 proc. rosły Eurocash i notowane w sWIG80 Grodno.

Najmocniej w mWIG40 zniżkował Mabion - o 9 proc. do 79,3 zł. W ostatnim czasie kurs Mabionu wzrósł o około 180 proc. Serię wzrostów zapoczątkowała informacja o nawiązaniu współpracy przy produkcji szczepionki przeciw Covid-19. Jak oceniają analitycy, kurs rósł także w oczekiwaniu na zakończenie budowy księgi popytu. Po zamknięciu wtorkowych notowań podano, że cena emisyjna akcji Mabionu została wyznaczona na poziomie 55 zł. Analitycy oceniają, że jest ona zdecydowanie powyżej oczekiwań.

W mWIG40 i sWIG80 wyraźnie zniżkowały także PKP Cargo, Trakcja i XTB, tracąc po około 5 proc.

Przed środową sesją X-Trade Brokers DM podał, że jego zysk netto wzrósł w 2020 roku do 402,1 mln zł i okazał się w niemal całkowicie zgodny z szacunkami na poziomie 402,4 mln z ł. W 2019 roku XTB miał 57,7 mln zł zysku netto. (PAP Biznes)

kk/ asa/