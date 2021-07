„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wchodzą w życie 1 lipca 2021 r. Wraz z nimi zaczynają obowiązywać nowe zasady przekazywania informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy. Spółki giełdowe do 31 lipca 2021 r. powinny po raz pierwszy poinformować, które zasady nowych „Dobrych Praktyk” są przez nie stosowane, a których nie stosują, wraz z wyjaśnieniem przyczyn ich niestosowania – poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie.

Reklama

„Nowe Dobre Praktyki zostały opracowane przez ekspertów wchodzących w skład działającego przy GPW, ale od niej niezależnego, Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, przy udziale Rady Giełdy, która przyjęła ostateczną treść dokumentu. Znaczący wpływ na ostateczną wersję Nowych Dobrych Praktyk mieli również uczestnicy rynku w drodze publicznych konsultacji, które miały miejsce pod koniec 2020 roku” – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW, cytowany w komunikacie.

Jak poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie, w nowych „Dobrych Praktykach” znalazły się zagadnienia ESG takie jak kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. W nowe zasady ujęto również takie tematy jak: sposób podziału zysku, emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru, czy też skup akcji własnych.

„Nowością są także bardziej precyzyjne zasady zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz kandydatów do rady nadzorczej. Na to, czy spółka rzeczywiście będzie mogła w szerokim zakresie stosować zasady Dobrych Praktyk, ma wpływ nie tylko zarząd, lecz także pozostałe organy spółki, a nawet pojedynczy akcjonariusze. Z tego powodu rekomenduje się podjęcie przez te organy działań umożliwiających stosowanie zasad DPSN2021 w jak najszerszym zakresie” – napisano w komunikacie.

Giełda poinformowała, że dodatkowym wsparciem dla spółek giełdowych będą wskazówki w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk”, redagowane i aktualizowane przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego w oparciu o zgłaszane pytania i pojawiające się praktyczne zagadnienia.

„Przygotowane w formule Q&A wskazówki pomogą zrozumieć cel konkretnej zasady, a także wskażą spółkom i inwestorom, jakie warunki trzeba spełnić, by uznać daną zasadę za stosowaną. Giełda będzie sprawdzać, w jaki sposób spółki wypełniają obowiązki dotyczące zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do jakości wyjaśnień publikowanych w oparciu o zasadę comply or explain” – powiedziała Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów, przewodnicząca Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego.

GPW poinformowała, że dla ułatwienia inwestorom dostępu do informacji na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk, przygotowała „Skaner Dobrych Praktyk Spółek Notowanych”. To narzędzie wizualizacyjne, jak to określono w komunikacie, które poprzez stronę GPW pozwoli w szybki i łatwy sposób sprawdzić, jak spółki stosują „Dobre Praktyki” i jak wypadają na tle innych spółek.

Giełda przypomniała także, że Dobrym Praktykom podlegają wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW. (PAP)

ms/ je/