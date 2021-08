Reklama

Warszawa, 23.08.2021 (ISBnews) - Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon ocenia, że wariant utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie jest dopuszczalny do końca jego kadencji w Radzie, tj. do lutego 2022 r. Zapowiedział, że "prawie niemożliwe" jest w związku z tym poparcie podwyżki stóp na najbliższych posiedzeniach decyzyjnych - we wrześniu i w październiku.

"Prawie za niemożliwe uważam poparcie przeze mnie wniosku o podwyżkę stóp we wrześniu oraz październiku. Co więcej, za dopuszczalny uważam wariant utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca mojej obecności w Radzie Polityki Pieniężnej" - napisał Łon w artykule opublikowanym w portalu wGospodarce.pl.

Zastrzegł jednocześnie, że podwyżka stóp może być brana pod uwagę i uzyska jego poparcie w przypadku, gdy projekcja listopadowa pokaże, iż "polska gospodarka mimo to ma szansę w sposób trwały powrócić na ścieżkę bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego, sytuacja na rynku pracy ma szansę się dalej poprawiać, a dodatkowo jeszcze pojawi się ryzyko, iż w najbliższych 2 latach inflacja może ukształtować się na poziomie zbyt wysokim w stosunku do moich preferencji makroekonomicznych".

"W odniesieniu do uwarunkowań polskiej polityki pieniężnej pragnę podkreślić, że ponieważ wciąż nie możemy być pewni, w jaki sposób będzie przebiegać jesienno-zimowy okres zarażeń koronawirusem w naszym kraju, osobiście wolałbym jeszcze nie przesądzać, w jaki sposób osobiście zachowam się podczas moim zdaniem kluczowego listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej" - zapowiedział Łon.

Sejm w styczniu 2016 roku powołał Eryka Łona do RPP na sześcioletnią kadencję, która upływa w lutym 2022 r.

(ISBnews)