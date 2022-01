73 proc. Polaków nie wie jeszcze, ile będzie wynosiła ich pensja po wprowadzeniu PŁ. Swój dochód zna jedynie 27 proc. - Podobne badanie przeprowadziliśmy ostatnio dla Wirtualnej Polski i w porównaniu z nim spadł odsetek osób, które wiedzą, jak będą wyglądać ich dochody po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Kanonada w mediach doprowadziła do tego, że ludzie stracili orientację - mówi Marcin Duma. Chodzi m.in. o informacje o nauczycielach czy mundurowych tracących na nowych rozwiązaniach podatkowych, mimo że mieli na nich zyskać, np. przez system zaliczek na podatek. To rzutuje na ocenę nowych rozwiązań w podatkach, co pokazują odpowiedzi na dwa kolejne pytania. Gdy United Surveys pyta, czy pensja będzie wyższa, czy niższa w wyniku korekty systemu podatkowego , praktycznie tyle samo (ponad 26 proc.) ocenia, że zyska lub straci. 17 proc. uważa, że ich pensja się nie zmieni, natomiast aż 30 proc. nie ma zdania w tej kwestii.