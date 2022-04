"Trwa umacnianie dolara - EUR/USD schodzi po raz pierwszy od długiego czasu poniżej 1,07. Rynek walutowy ewidentnie czeka na kolejną podwyżkę stóp w USA, co według zapowiedzi przedstawicieli Fed może nastąpić w przyszłym tygodniu. Umocnienie dolara to nigdy nie jest dobra wiadomość dla złotego, widzimy więc lekkie osłabianie PLN powyżej 4,65/EUR. Dla polskiej waluty kluczowy jednak będzie piątkowy wstępny odczyt CPI za kwiecień i do tego momentu możliwa jest kontynuacja trendu bocznego 4,64-4,65/EUR" - powiedziała Kurtek.

Wtorkowa publikacja Aktualizacji Programu Konwergencji przez rząd, według ekonomistki, nie miała większego wpływu na notowania PLN i polskich obligacji.

RYNEK DŁUGU

"Wtorek przynosi jednocyfrowe spadki rentowności obligacji na rynkach bazowych i dwucyfrowe w Polsce. To sugerowałoby, że oczekiwania rynkowe na zacieśnianie polityki monetarnej hamują, natomiast jest to prawdopodobnie chwilowe i rynek odreagowuje częściowo wcześniejsze osłabienie, m.in. po zapowiedziach podwyżki stóp w USA o 50 pb." - powiedziała Kurtek.

"Czekamy szacunki PKB w strefie euro i USA oraz na piątkowe dane inflacyjne w Polsce. Gdyby odczyt CPI okazał się wyższy od oczekiwań, to rentowności SPW znowu pójdą w górę. Szczególnie, że decyzje rządu o pomocy kredytobiorcom są oceniane jako pakiet zmuszający RPP do większych i szybszych podwyżek stóp. Przed posiedzeniem RPP w przyszłym tygodniu te czynniki wysuną się prawdopodobnie na pierwszy plan i rentowności mogą powrócić do wzrostów" - dodała.

W czwartek o 14.30 rynek pozna pierwszy szacunek amerykańskiego PKB za I kw. W piątek o godz. 10.00 GUS poda szybki szacunek inflacji CPI w Polsce za kwiecień 2022 r., natomiast o 11.00 zostanie opublikowany pierwszy odczyt PKB w strefie euro za I kw.