We wtorek po południu ropa naftowa taniała. Na giełdzie w Londynie ropa Brent taniała o 1 proc., do ok. 85 dolarów za baryłkę. O ponad 1,2 proc., poniżej 80 dol., taniała ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku.

Ok. godz. 16.30 czasu polskiego ropa Brent taniała o lekko ponad 1 proc., do 85,03 dol. za baryłkę. Ropa WTI taniała z kolei o ponad 1,2 proc., spadając do 79,27 dol. za baryłkę. Reklama We wtorek rano baryłka Brent wyceniana była na ponad 86 dol. Z kolei za ropę WTI płacono 80,5 dol. za baryłkę. W dniu rozpoczęcia zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie ubiegłorocznych wzrostów ceny za baryłkę ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów, a w Europie zbliżały się do 140 dol. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję