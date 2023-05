Tusk, podczas posiedzenia klubu KO w Krakowie, przypomniał, że zaproponował w poniedziałek przyśpieszenie prac nad waloryzacją świadczenia 500 plus, które - jak mówił - zostało przez "drożyznę, przez PiS-owską inflację zżarte o 1/3".

"I nie spodziewałem się, że to moje +sprawdzam+ nabierze takiego mocnego wymiaru i znaczenia już kilkanaście godzin później (...). Waloryzacja tego świadczenia naszym zdaniem powinna być wprowadzona teraz, jeśli nie jest zwykłą, kampanijną zagrywką (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego. Nawet nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył ustami minister (rodziny i polityki społecznej Marleny) Maląg, że oni nie są zainteresowali waloryzacją świadczenie 500 plus do wysokości 800 plus w tym roku" - powiedział Tusk.

"W związku z tym, my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby tak - jak to powiedziałem wczoraj - żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci to świadczenie otrzymały" - zapowiedział lider PO.

Dodał, że zobowiązał szefa klubu KO Borysa Budkę do przygotowania odpowiednich projektów w tej sprawie; choć, jak zaznaczył Tusk, one de facto były przygotowane wcześniej. "Jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek (Sejmu Elżbiety Witek)" - poinformował Tusk. (PAP)