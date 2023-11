Wzrost kosztów zatrudnienia może być w kolejnym kwartale ograniczany przez niższy - według bieżących planów firm - udział przedsiębiorstw podwyższających wynagrodzenia, przy stopniowo słabnącej presji płacowej. W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie natomiast nieznaczny wzrost średniej planowanej skali podwyżek, a także poprawiające się perspektywy zatrudnienia w sektorze, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w II kw. - wg sprawozdawczości F-01 GUS - rosło wolniej niż kwartał wcześniej. Słabnącemu wzrostowi zatrudnienia towarzyszyło w II kw. spowolnienie wzrostu przeciętnej płacy. W efekcie obniżyła się także dynamiki kosztów pracy, jednak - wobec silniejszego dostosowania części pozostałych kosztów - ich udział w kosztach podstawowej działalności firm po raz kolejny wzrósł. W kolejnym kwartale wzrost kosztów zatrudnienia może być ograniczany przez niższy - według bieżących planów firm - udział przedsiębiorstw podwyższających wynagrodzenia, przy stopniowo słabnącej presji płacowej. W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie natomiast nieznaczny wzrost średniej planowanej skali podwyżek, a także poprawiające się perspektywy zatrudnienia w sektorze" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

W II kw. br. spowolnił wzrost zagregowanego zatrudnienia (do 1,5 % r/r z 2,4% r/r w I kw.br.), kształtując się na poziomie długookresowej średniej. Po raz kolejny spadł udział firm, które zwiększyły liczbę pracowników w ujęciu rocznym (do 40,7% z 41,6% w I kw.br.). Co więcej, udział ten był niższy niż przedsiębiorstw, które zredukowały zatrudnienie (na co wskazuje wyraźnie ujemne saldo zatrudnienia. Jednocześnie zmniejszyła się - choć pozostała wysoka - ilość działów PKD, w których zatrudnienie wzrosło (do 54 z 56 w I kw. br.), wskazał bank centralny.

"Dane ankietowe sugerują niewielkie osłabienie popytu na pracę. W III kw. br. udział przedsiębiorstw informujących o nieobsadzonych miejscach pracy obniżył się (do 44,5 % z 45,2% w II kw. br.), pozostając jednak powyżej długookresowej średniej (43,3%). Największy odsetek respondentów zgłaszających problem wakatów notowany był w grupie dużych firm (65,2%). Sektorem z największym udziałem takich podmiotów pozostał transport (59,6%), a problem ten najbardziej nasilił się w górnictwie (35,3% wobec 26,3% w II kw. br.). Jednocześnie, po raz kolejny zwiększył się udział firm wskazujących na braki kadrowe w pytaniu otwartym o bariery rozwoju przedsiębiorstwa (do 5,3% z 4,4% w II kw. br.), utrzymując się jednak poniżej długookresowej średniej (6,1%)" - czytamy dalej.