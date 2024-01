Należąca do PZU firma ubezpieczeniowa Link4 poinformowała we wtorek, że Najwyższa Izba Kontroli nie sprawdzała wydatkowania środków finansowych przez firmę. Według Link4 komunikat NIK o zawiadomieniach do prokuratury ws. udaremnienia kontroli m.in. przez Link4 może wprowadzać w błąd.