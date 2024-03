KPO. Ile otrzymamy? Ile spłacimy? [KWOTY]

Reklama

Szefowa MFiPR odpowiadając na platformie X (dawniej Twitter) posłowi Januszowi Kowalskiemu (PiS) podkreśliła, że "koszty obsługi KPO do dziś to 160 mln zł; wobec faktu, że mówimy o miliardach euro to koszt znikomy".

Dodała, że spłata grantów z KPO zacznie się w 2028, a skończy w 2056. "W sumie otrzymamy 25,3 mld euro, a spłacimy 17,3 mld. Czyli okres pożyczki bardzo długi, a oprocentowanie ujemne - czysty zysk to 8 mld euro. Dla porównania obecnie koszt pożyczek dla Polski na rynkach światowych to ponad 5 proc." - wskazała minister.

Reklama

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że środki na spłatę grantów KPO "idą nie z dodatkowych pieniędzy, a z naszej regularnej składki do budżetu UE, którą i tak musielibyśmy zapłacić".

Do połowy kwietnia do Polski trafi 27 mld zł z KPO

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, odnosząc się do pozytywnego zaopiniowania przez Radę UE pierwszego wniosku o płatność z KPO, informował, że do połowy kwietnia br. do Polski trafi 27 mld zł z KPO.

W połowie stycznia br., po 1,5 roku od akceptacji przez Komisję Europejską polskiego KPO, Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność w wysokości 6,9 mld euro. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało jednocześnie, że ze względu na opóźnienia w realizacji tzw. kamieni milowych związanych z sądownictwem, a tym samym w odblokowywaniu środków z KPO, niezbędna jest jego rewizja. Rewizja dotyczy 11 reform i 22 inwestycji.

Planowane jest przyjęcie zmian w KPO

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że 23 kwietnia br. planowane jest przyjęcie zmian w KPO przez rząd. Formalnie rewizja KPO ma zostać przesłana do KE w ostatniej dekadzie kwietnia. Zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO, jest planowana przez ECOFIN na 16 lipca br. Jeszcze w tym roku MFiPR zamierza wystosować do KE dwa kolejne wnioski o płatność.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).