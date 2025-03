Fałszywe strony jak z kopiarki - MF ostrzega

Oszuści tworzą strony internetowe, które do złudzenia przypominają oficjalne witryny rządowe. W nazwach domen pojawiają się słowa „podatki” i „gov”, a same strony zawierają logotypy Ministerstwa Finansów oraz grafikę znaną z portalu login.gov.pl. Jednak zamiast do bezpiecznego logowania – trafiamy na pułapkę. Takie ostrzeżenie przedstawia w swoim ostatnim komunikacie Ministerstwo Finansów.

Reklama

Niektóre z adresów, przed którymi ostrzegają służby, to m.in.

podatki-pl[.]web.app ,

podatki-pl[.]firebaseapp.com ,

pl-logowaniegov[.]com.es.

Wyglądają profesjonalnie, ale ich jedynym celem jest zdobycie naszych danych.

/> />

E-mail z urzędu? Uważaj na pułapkę!

Podatnicy otrzymują maile z informacją o nadpłacie podatku i linkiem do „potwierdzenia danych”. Przestępcy liczą na to, że klikniesz bez zastanowienia – w końcu każdy cieszy się ze zwrotu pieniędzy. Ale kliknięcie może skończyć się fatalnie.

Ministerstwo Finansów podkreśla: nie wysyłamy e-maili z prośbą o weryfikację danych czy numeru konta! Takie informacje dostępne są wyłącznie po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego na oficjalnej stronie: podatki.gov.pl.

Jak się chronić przed oszustwem?

Nigdy nie podawaj numeru PESEL, hasła czy numeru konta przez e-mail ani telefon. Nie klikaj w podejrzane linki – nawet jeśli wyglądają „oficjalnie”. Jeśli coś wzbudza twoją wątpliwość, skontaktuj się z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej pod numerem: 22 330 03 30.

Możesz też zgłosić próbę oszustwa na platformie CERT – to miejsce stworzone do walki z cyberprzestępczością. Pamiętaj – szczególnie w czasie rozliczeń podatkowych przestępcy są wyjątkowo aktywni. Twoje dane to ich łup. Nie daj im szansy!