Systemy zabezpieczenia społecznego funkcjonujące w państwach Unii Europejskiej podlegają koordynacji. W uproszczeniu polega ona na tym, że osoba, która ma prawo do równorzędnych świadczeń w dwóch różnych państwach Unii, otrzymuje tylko jedno z nich. Dodatkowo może otrzymać jednak dodatek dyferencyjny, który jest swego rodzaju mechanizmem wyrównawczym gwarantującym to, że jeśli świadczenie wypłacone uprawnionemu w jednym państwie jest mniej korzystne od tego, do którego miałby prawo w drugim, to otrzyma wyrównanie tych różnic. Tak może być na przykład, gdy rodzice dzieci są uprawnieni w Polsce do świadczenia 800 plus, a jednocześnie mają prawo do równorzędnego świadczenia wychowawczego na terenie innego państwa, np. w Niemczech. W takim przypadku mogą pobierać w Polsce świadczenie w pełnej wysokości, a w Niemczech tylko różnicę między wysokością polskiego 800 plus a niemieckiego kindergeld, która w zależności od bieżącego kursu euro wynosi ok. 300 złotych.

Na pełnoletnich uczniów i studentów można dostać pieniądze

Jednak zdecydowanie większą korzyść rodzice mogą osiągnąć z wypłaty koordynowanych świadczeń wcale nie wtedy, gdy otrzymają różnicę w ich wysokościach. Każdorazowo należy zwracać uwagę na to, że choć pewne świadczenia są swoimi odpowiednikami, to jednak warunki i zasady ich przyznawania bywają różne. Często zdarza się tak, że po osiągnięciu określonego wieku, czy po zakończeniu nauki na danym etapie edukacji, prawo do świadczenia w jednym państwie się traci, a w innym nie. Rodzice mają więc możliwość „przedłużenia” pomocy o kolejne lata, jeśli wykażą się znajomością przepisów i czujnością. Dla przykładu, pomoc w ramach program Rodzina 800+ określanego w Polsce powszechnie jako 800 plus ma wspierać rodziny w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje bez kryterium dochodowego, na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Oznacza to, że jeśli dziecko ukończy 18 lat, rodzice stracą wsparcie, nawet jeśli jest ono nadal uczniem. Tymczasem we wspomnianych już Niemczech świadczenie kindergeld, które wynosi 250 euro, przysługuje również na pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę (np. studiują lub rozpoczęły praktyki zawodowe) – aż do ukończenia 25 roku życia. To oznacza to, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości, gdy rodzice stracą w Polsce prawo do pomocy ze strony państwa, będą mogli pobierać w Niemcze świadczenie w pełnej wysokości 250 euro. Pomoc na pełnoletnie dziecko można w tym państwie otrzymać również wówczas, gdy nie ukończyło ono jeszcze 21 lat i jest bezrobotne albo wysokość jego dochodów nie przekroczyła 8000 euro rocznie.