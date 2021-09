Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie przedstawiciele polskich banków dyskutowali o tym, jak wspierać polski trend e-commerce w kontekście dynamicznego rozwoju płatności cyfrowych w Polsce. Zastanawiali się również nad wsparciem odbudowy gospodarczej przez instytucje finansowe oraz wskazali oczekiwania nowej generacji konsumentów i kierunek rozwoju innowacji płatniczych w naszym kraju.

W dyskusji uczestniczyli: Joanna Erdman, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, Jacek Iljin, dyrektor zarządzający mBanku oraz Szymon Wałach, dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej oraz Pionu Klienta Detalicznego PKO Banku Polskiego i Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. Spotkanie moderował Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce, a wstęp do panelu wygłosił Szymon Staśczak, dyrektor działu konsultingu i analiz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

Ponad 1,5 roku po wybuchu pandemii nawyki konsumenckie uległy zmianie. Polacy coraz częściej płacą zbliżeniowo i robią zakupy przez Internet. Z badań Visa wynika, że aż trzy czwarte polskich internautów kupuje produkty w Internecie co najmniej raz w miesiącu, a 86 proc. z nich płaci za nie kartą. W odpowiedzi na te zmiany duże firmy, banki i małe biznesy rozwijają cyfrowe kanały sprzedaży i kontaktu z klientem.

– Branża e-commerce to największy covidowy zwycięzca – stwierdziła Joanna Erdman z Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, prognozując, że tendencje na rynku konsumenckim, które przyspieszyły w pandemii, utrzymają się na dłużej. – Nieodwracalne zmiany widać gołym okiem. Ponad 80 proc. konsumentów już teraz chce płacić bezgotówkowo. Chcemy im to umożliwić nie tylko w e-commerce, ale też w środowisku offline, bo coraz częściej w sklepach stacjonarnych płacimy de facto online (za sprawą powiązania karty z aplikacją sklepu).

Konsumenci są na te zmiany otwarci. Według badań Visa tylko 16 proc. z nich planuje powrócić po pandemii do poprzednich zwyczajów płatniczych. – Prawie 70 proc. naszych klientów korzystało z bankowości elektronicznej przez telefon już przed pandemią. Przez ostatnie 1,5 roku starsi klienci zostali do tego niejako zmuszeni. Sklepy spożywcze wsparły tę rewolucję, bo dla bezpieczeństwa zalecały transakcje zbliżeniowe – mówił Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. Jego zdaniem popularność zakupów w sieci wzięła się też stąd, że Polacy zaczęli masowo zamawiać jedzenie z dowozem. – Płatność bezgotówkowa w naturalny sposób stała się więc nieodłącznym elementem tego procesu. Wzrosła świadomość innych możliwości płacenia, drastyczna zmiana jednak nie nastąpiła. Nie wprowadziliśmy nowych produktów bankowych, mocno rozwinęliśmy za to obecne usługi – dodał.