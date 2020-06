Liczący dziewięć osób Komitet Polityki Monetarnej (MPC) zarazem jednomyślnie postanowił - zgodnie z przewidywaniami rynku - pozostawić główną stopę procentową na obecnym, rekordowo niskim poziomie 0,1 proc.

Zwiększenie skupu obligacji również było spodziewaną decyzją, zwłaszcza po zapowiedzi gubernatora Andrewa Baileya z zeszłego tygodnia, że BoE jest gotowy podjąć działania, aby wspomóc gospodarkę. Była to reakcja na opublikowane dane, które pokazały, że w kwietniu - pierwszym pełnym miesiącu zatrzymania gospodarki z powodu epidemii - brytyjski PKB zmniejszył się o rekordowe o 20,4 proc. w stosunku do marca. Ponadto we wtorek podano, że od początku epidemii ubyło 600 tys. miejsc pracy.

Decyzji o zwiększeniu skupu obligacji nie podjęto jednogłośnie - przeciwko temu był główny ekonomista BoE Andy Haldane.

Bank wskazał jednak, że najnowsze dane świadczą, iż gospodarka zaczyna się odbijać od dna. W protokole z posiedzenia MPC zwrócono uwagę, że w maju i czerwcu nastąpił wzrost wydatków konsumpcyjnych, a także ożywienie na rynku mieszkaniowym. Podkreślono jednak, iż perspektywy dla gospodarki pozostają niepewne. "Choć ostatnie dane dotyczące popytu i produkcji nie były tak negatywne, jak się spodziewano, inne wskaźniki sugerowały większe ryzyko związane z możliwością dłuższych szkód dla gospodarki w wyniku pandemii" - napisano.

Na początku maja Bank Anglii prognozował, że brytyjska gospodarka zmierza w kierunku najgłębszej recesji w historii, zaś przewidywane przez bank scenariusze zakładały, że w drugim kwartale tego roku spadek PKB może wynieść nawet 25 proc.

Teraz jednak BoE uważa, że spadek PKB - choć nadal rekordowy - będzie mniejszy niż do tej pory zakładano.

Następne posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej odbędzie się 6 sierpnia.