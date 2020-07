"Co do OFE - to będzie już przyszły rok" - powiedział Kościński w trakcie śniadania prasowego, odpowiadając na pytanie o termin likwidacji OFE. Zaznaczył, że Ministerstwo Finansów prowadzi analizę w tej kwestii.



MF zapowiadało wcześniej, że możliwe jest przesunięcie likwidacji OFE ze względu na pandemię koronawirusa.



W "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym pod koniec kwietnia br. przez rząd napisano, że w prognozie dochodów, z uwagi na przesunięcie w czasie reformy systemu emerytalnego polegającej na przekształceniu OFE w indywidualne konta emerytalne (IKE) nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).