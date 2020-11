"Japońska agencja R&I potwierdziła rating Polski na poziomie A z perspektywą stabilną" - poinformował w piątek minister finansów. Przyznał, że cieszy "ten pozytywny sygnał". "To znak, że jesteśmy dobrze postrzegani przez tamtejszy rynek" - ocenił na Twitterze Kościński.

Minister wskazał, że pomimo wzrostu zadłużenia, pozostanie ono na niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami UE. "Jak podkreśliła R&I dużą rolę we wsparciu gospodarki odgrywają rządowe pakiety stymulacyjne" - dodał.

"Oczekuje się, że gospodarka (Polski - PAP) wróci na ścieżkę wzrostu notowaną przed pandemią w 2021 r. i w kolejnych latach. Wskaźniki zadłużenia rządowego wzrosną, ale pozostaną na niskim poziomie w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Mając na względzie powyższe oraz fakt, że saldo zewnętrzne kraju oraz otoczenie finansowania pozostają stabilne, R&I potwierdziła rating Polski w walucie krajowej, a także obcej na poziomie A" - napisała w raporcie agencja Rating and Investment Information.

Skala ratingowa w metodologii R&I, od najwyższej, to: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, D. Od poziomu AA do CCC do ratingu może zostać dodany "+" lub "-", w zależności od siły oceny na danym poziomie skali (czyli AA+, AA, AA- itd.).

Rating na poziomie "A" wg R&I odzwierciedla "wysoką zdolność kredytową, wspieraną przez kilka wyróżniających się czynników".