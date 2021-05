Dogecoin to kryptowaluta, która zaczęła się jako żart w 2013 roku. Dogecoin przez lata wyceniany był na niewielki ułamek centa, ale jego cena podskoczyła w lutym do oszałamiającej kwoty 0,05 dolara po wspierającym tweecie Elona Muska. Teraz jednak przekracza 65 centów i pomimo spadku pod koniec kwietnia, nadal rośnie.

W związku z oszałamiająca karierą Dogecoina, wśród zwolenników kryptowaluty powstał nawet nowy zwrot „Dogecoin to the moon”, który używany jest do opisania głębokiego przekonania, że ​​oto nadchodzi ogromny wzrost cen, a niedawny skok wartości jest z pewnością tylko zapowiedzią dalszych wzrostów. Jednak zachowajmy dystans. Jeden bitcoin jest obecnie wart około 55 tys. dolarów. W związku z tym dla Dogecoina symboliczny księżyc jest oczywiście bardzo odległy i wielu analityków spodziewa się, że bańka pęknie raczej wcześniej niż później.