„Założyliśmy, że istnieje tak stłumiony popyt – nie tylko na podróże, ale także na dobra konsumpcyjne – że ożywienie w USA będzie takie, jak teraz” – powiedział podczas piątkowej wirtualnej konferencji inwestorów Steve Squeri, dyrektor generalny American Express Co. „Kiedy dziś patrzysz na milenialsów i pokolenie Z, ich wydatki wynoszą 125 proc. tego, co ich poziom sprzed pandemii Covid-19 w 2019 r.”. Taki trend pomógł ożywić ogólne wydatki na kartach American Express, które w tym kwartale są jednak nadal niższe w porównaniu z poziomami sprzed pandemii.

Covid-19 zmusił American Express, której karty od dawna oferują benefity w przypadku płatności za bilety i w restauracjach, do przeorganizowania swojej działalności i skoncentrowania rabatów na obszarach takich jak usługi bezprzewodowe i streamingowe. A ponieważ akcja szczepień jest coraz bardziej powszechna, AmEx zyskuje na tym, że konsumenci wracają do wakacyjnych wyjazdów i jedzenia poza domem.

Indywidualni konsumenci powrócili do podróży lotniczych po kraju. Teraz czas na firmy, które muszą wznowić wyjazdy służbowe swoich pracowników, uważa Squeri. Według AmEx podróże służbowe nie powrócą do poziomu sprzed pandemii aż do 2023 r..