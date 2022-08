Autor: Alex Boltyan, analityk w firmie Esperio

Sprzedaż nowych domów w Stanach Zjednoczonych w lipcu niespodziewanie odnotowała znaczny spadek do 511 tys. poniżej oczekujących 575 tys. i 585 tys. w poprzednim miesiącu. Takie niepokojące wiadomości dały przerwę euro, które pchnęło je w górę w stosunku do dolara powyżej parytetu. Przerwa nie była jednak zbyt długa i zakończyła się w środę, ponieważ czynniki negatywne dla euro wciąż są obecne. Zalicza się do nich wysokie ceny energii i wciąż niskie stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w porównaniu z Rezerwą Federalną USA (Fed).

Rosnące ceny gazu, które osiągnęły szczyt prawie do 300 euro za MWh dla holenderskich kontraktów terminowych na gaz TTF we wrześniu i zyskują 300 euro za MWh dla kontraktów listopadowych i grudniowych, z pewnością wpłyną na ceny w UE jesienią i przez cały ten zimowy sezon grzewczy .

Nie ulega wątpliwości, że zakaz zakupu węgla z Rosji oraz ropy naftowej i produktów naftowych do końca 2022 r. wpłynąłby na wzrost gospodarczy w Europie, przy rosnącym bezrobociu i wstrzymaniu niektórych wysokoenergetycznych produkcji. Spowodowałoby to reakcję łańcuchową na inne produkty, która zakłóciłaby łańcuchy dostaw i doprowadziłaby do jeszcze wyższych cen.

Z tej perspektywy inflacja konsumencka prawdopodobnie zbliży się do dwucyfrowej do roku, podczas gdy prognozowane przez Komisję Europejską ceny wzrosną o 8,3% dla całej Unii Europejskiej i 7,6% dla strefy euro. Analitycy Esperio sugerują, że byłby to dość optymistyczny scenariusz, biorąc pod uwagę ostatnie zmiany cen w UE.

W związku z tym inwestorzy nadal będą preferować inwestowanie w aktywa denominowane w dolarach amerykańskich niż inwestowanie w europejskie akcje, a nawet obligacje rządowe. Inwestorzy już żądają dodatkowej premii za obligacje mocno zadłużonych krajów, takich jak Włochy czy Grecja, które wynoszą odpowiednio powyżej 3,7% i 3,9%. Rentowność europejskiego długu publicznego rośnie, pomimo wysiłków EBC zmierzających do wyrównania ich w całej strefie euro.

Inwestorzy zakładają, że w 2022 r. potrzebne są dalsze podwyżki stóp procentowych, oczekując, że EBC po raz drugi w tym roku podniesie stopę procentową o kolejne 50 punktów bazowych we wrześniu i o 100 punktów bazowych do końca 2022 r. Tymczasem EBC przewiduje, że średnia stopy procentowe pozostałyby na poziomie 0,5% w trzecim kwartale 2022 r. i zostałyby podniesione do 1,3% w pierwszym kwartale 2023 r. Jest to słaba próba wsparcia euro, a także uniknięcia recesji. Jednak EBC nie ma innego wyboru, by skłonić zadłużone kraje południowoeuropejskie do zmniejszenia zadłużenia, aby dostosować się do limitów budżetu UE.

Euro prawdopodobnie będzie dalej spadać do 0,9630, osiągając tym samym najniższy poziom od sierpnia 2002 roku.