Osoby, które wybrały rozliczenie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wypełniają deklarację PIT-28. Jest to jednak formularz, po który powinni sięgnąć również inni podatnicy. Kto go rozlicza? Wyjaśniamy.

Dla kogo przeznaczony jest PIT-28?

PIT-28 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub sprzedaży własnych produktów rolnych bądź zwierzęcych przetwarzanych nieprzemysłowym sposobem.

Obowiązek złożenia PIT-28 spoczywa również na osobach osiągających przychody z tytułu najmu, dzierżawy czy podnajmu lub podobnych umów, w ramach wynajmu prywatnego, a więc w sytuacji, kiedy umowy takie są rozliczane poza działalnością gospodarczą.

Kto może stosować ryczałt i rozliczać PIT-28?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, z której mogą korzystać osoby fizyczne osiągające przychód z prowadzonej przez siebie działalności, a także przedsiębiorstwa w spadku. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również spółki cywilne i jawne, w których wspólnikami są osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku.

Chęć wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania należy zgłosić do właściwego organu. Wówczas prawo takie przysługuje przedsiębiorcy na cały rok podatkowy.

W kolejnym roku, jeżeli chce kontynuować tę formę rozliczenia, może z niej korzystać wyłącznie, wtedy kiedy jego dochody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro obliczonych według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP.

Ryczałt jest to dość chętnie wykorzystywaną formą opodatkowania, zwłaszcza przez osoby wykonujące wolne zawody.

Czy PIT-28 można rozliczyć łącznie z małżonkiem?

Obecnie wypełnienie deklaracji PIT-28 jest dużo łatwiejsze niż jeszcze jakiś czas temu, a to wszystko dzięki bezpłatnym programom do rozliczania PIT-ów dostępnym w internecie.

Jednym z najpopularniejszych takich narzędzi, gdzie znajdziemy aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów, jest na przykład portal podatkowy Podatnik.info.

Przed przystąpieniem do rozliczania, należy pamiętać, że gdyby osoba zobligowana do wypełnienia druku PIT-28 chciałaby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, nie ma takiej możliwości zgodnie z prawem.

Nie ma więc możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego niezależnie od tego, czy drugi małżonek zobligowany jest do złożenia również deklaracji PIT-28, czy też innego typu formularza, na przykład PIT-36 czy PIT-37, każdy z małżonków musi złożyć swoją własną deklarację oddzielnie

Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły. Dotyczy sytuacji, kiedy deklaracja PIT-28 powinna być złożona ze względu na rozliczanie przychodów z prywatnego najmu wynajmu, dzierżawy czy podnajmu nieruchomości, czy gruntów. Wówczas ten rodzaj opodatkowanych ryczałtowo przychodów nie pozbawia małżonków prawa do wspólnego rozliczania innych typów przychodów.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-28?

W 2022 roku zaszły pewne zmiany dotyczące terminu składania niektórych deklaracji podatkowych. Dotyczą one również druku PIT-28. Do tej pory termin złożenia takiego zeznania mijał 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, za które składana była deklaracja.

W przypadku zeznań podatkowych za 2022 rok stosuje się już jednak nowe przepisy i terminy.

Z tego powodu PIT-28 w 2023 roku należy złożyć do 2 maja. Zgodnie z prawem deklaracja taka musi być dostarczona do urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który wykonuje się rozliczenie. W sytuacji, kiedy jednak dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wówczas ostateczny termin jest przesunięty na następny dzień roboczy tak jak w 2023 roku.

Jakie ulgi można zastosować, rozliczając PIT-28?

Osoby, które są zobligowane do rozliczenia deklaracji PIT-28, mogą skorzystać z kilku ulg. Nie mogą jednak rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałtowcy nie mogą skorzystać również z ulgi prorodzinnej. Mają jednal prawo wykorzystać na przykład ulgę na internet, termomodernizacyjną, z tytułu krwiodawstwa wpłaty na IKZE, wydatków rehabilitacyjnych, a także darowizn na różne cele.

Ulgi takie należy wykazać w odrębnym załączniku do PIT-28, czyli PIT-O. W tym roku powstały również nowe ulgi, które dotyczą ryczałtowców, na przykład na terminal płatniczy, na powrót czy dla rodzin wielodzietnych.