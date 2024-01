Szef rządu w wywiadzie w TVP Info, Polsat News i TVN24 w piątek powiedział, że "jesteśmy świadkami czyszczenia państwa z nadużyć i finansowej agresywnej pazerności". Jak zaznaczył, "już więcej władza nie będzie bezkarna". "Będę w tym konsekwentny" - dodał.

"Nie ma miejsca na negocjacje, że zrobimy tu trochę. Albo jest praworządność, albo rządzą kliki i koterie" - powiedział premier.

"Ktoś mówi brutalnie, że to jest program +cela plus+. W jakimś sensie tego ostrego skrótu użyłem w kampanii wyborczej i dziś w jakimś sensie mamy realizację programu +koryto minus+, to znaczy odcinanie od nieuzasadnionych przywilejów ludzi władzy" - tłumaczył Tusk.

Nadużycia finansowe PiS? "Myślałem, że wszystko widziałem…"

"Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach - skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS-owskich szczególnie w spółkach Skarbu Państwa" - powiedział premier.

"Włos na głowie się jeży. Jestem doświadczonym człowiekiem. Myślałem, że wszystko widziałem" - dodał.

Dopytywany o szczegóły, szef rządu powiedział, że "prace trwają nie po to, żeby popisywać się w mediach, tylko wyciągać z tego konsekwencje prawne i zastosować odpowiednie procedury". "To jest kwestia dni, tygodni. Nie będziemy przecież z tym zwlekać" - zapowiedział Tusk.