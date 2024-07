Wzrost Cen Detalicznych na Przestrzeni Miesięcy

W raporcie „Indeks cen w sklepach detalicznych”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito, poinformowano, że w czerwcu br. codzienne zakupy zdrożały średnio o 3,1 proc. rdr. "Tak wykazała analiza przeszło 71,4 tys. cen detalicznych z ponad 32,2 tys. sklepów należących do 59 sieci handlowych. W maju wzrost rdr. (obliczony wg tej samej metodologii) wyniósł 2,9 proc., w kwietniu – 2,4 proc., a w marcu – 2,1 proc." - podano.

Dr Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito wskazała w komunikacie, że cel inflacyjny w Polsce wynosi obecnie 2,5 proc., z dopuszczalnym przedziałem wahań – plus 1 lub minus 1 p.p. "Oznacza to, że NBP dąży do utrzymania rocznej inflacji na stabilnym poziomie i zapobiega gwałtownym skokom cen, które mogą zakłócać decyzje konsumentów i przedsiębiorstw. W związku z tym wzrost cen w zakresie od 1,5 do 3,5 proc. rdr. jest zjawiskiem naturalnym" - podała.

Wpływ Zmian VAT i Wynagrodzenia Minimalnego na Inflację

W jej opinii, w wyniku likwidacji w kwietniu obniżonej stawki VAT na żywność i w efekcie wzrostu pensji minimalnej w lipcu, w kolejnych miesiącach można spodziewać się ponownej podwyżki cen wynoszącej 5 proc. rdr.

"W grudniu inflacja może wzrosnąć do ok. 4-5 proc. Spowodowane to będzie m.in. podwyżką cen energii i gazu oraz opłat dystrybucyjnych z tym związanych. Nałożą się na to wyższe koszty usług, ciepła sieciowego i paliw. Co ważne, jeszcze w 2025 roku inflacja będzie miała tendencje wzrostowe i w konsekwencji może być wyższa niż w 2024 roku" - powiedział, cytowany w komunikacie, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz z Uniwersytetu WSB Merito. Dodał, że według niego inflacja zacznie spadać dopiero w 2026 roku.

Wpływ Konkurencji Cenowej na Dynamikę Cen

Jak twierdzi cytowany w raporcie, dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito, "agresywna konkurencja cenowa, z jaką mamy do czynienia na rynku sprzedaży detalicznej" ma wpływ na poziom i tempo wzrostu cen.

"Musimy jednak pamiętać, że wcześniej czy później sklepy będą chciały osiągnąć określony pułap zyskowności i przerzucą całość podatku VAT na swoich klientów. Wydaje się, że okres wakacyjny może być do tego idealnym momentem" - powiedział.

Monitorowane Kategorie Produktów: Wzrosty i Spadki Cen

Z raportu wynika również, że w czerwcu br. na 17 monitorowanych kategorii 12 wykazało jednocyfrowy wzrost (w maju – identycznie, w kwietniu – 10, a w marcu – 8). Do tego 1 grupa produktów zaliczyła dwucyfrową podwyżkę (w maju – tak samo, w kwietniu – 2, w marcu – 1). Ponadto zanotowano 4 spadki (w maju – podobnie, w kwietniu – 5, a w marcu – 9).

Według analityków "retailerzy obecnie w ogóle nie myślą o obniżkach, tylko raczej – o podnoszeniu cen".

Prognozy na Wakacje i Sezon Świąteczny

"Ten proces może się dynamiczniej zacząć rozwijać właśnie w czasie wakacji, ze wskazaniem na sierpień. Drugiego większego sortu podwyżek będzie można się spodziewać dopiero przed grudniowymi świętami, o ile oczywiście na rynku pomiędzy tymi okresami nie wydarzy się nic gwałtownego, co mogłoby tę sytuację diametralnie zmienić" - przekazano w raporcie.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” (powstającego co miesiąc od blisko 7 lat), autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). (PAP)

