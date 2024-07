Ile wynosi kwota zasiłku pogrzebowego w 2024 roku?

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł, jednak planowane jest zwiększenie tej kwoty do 7 tys. zł od lipca 2024 roku. Nowelizacja zakłada również wprowadzenie mechanizmu waloryzacji, co oznacza, że kwota świadczenia będzie corocznie dostosowywana do wskaźnika inflacji.

Projekt nowelizacji przewiduje także możliwość przyznania dodatkowego zasiłku celowego w wysokości do 2 tys. zł w szczególnych sytuacjach, gdy standardowy zasiłek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich kosztów. Świadczenie to ma być skierowane m.in. do osób, które poniosły nadzwyczajne wydatki związane z pogrzebem, takie jak transport zwłok z odległego miejsca.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każda osoba, która pokryła koszty pogrzebu, niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Może to być więc członek rodziny, osoba obca, pracodawca, czy instytucja taka jak gmina, czy dom pomocy społecznej. Jeśli koszty pogrzebu pokryło więcej niż jedna osoba lub instytucja, zasiłek dzielony jest odpowiednio do wydatków każdej z nich.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały pokryte. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się m.in. wniosek o wypłatę zasiłku, akt zgonu, oryginały rachunków za koszty pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą.

Zasiłek pogrzebowy jest następnie wypłacany w ciągu 30 dni od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Wypłata ta może być dokonana na konto bankowe wskazane we wniosku lub w formie przekazu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Zasiłek pogrzebowy od 2025 roku - Co zmieni waloryzacja?

Jeśli projekt nowelizacji ustawy zostanie przyjęty, od 2025 roku zasiłek pogrzebowy będzie corocznie waloryzowany. Oznacza to, że wysokość świadczenia będzie dostosowywana do średniorocznego wskaźnika inflacji. Celem tej zmiany jest lepsze dostosowanie kwoty zasiłku do rzeczywistych kosztów pogrzebu, które mogą wzrastać w związku z inflacją.