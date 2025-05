Zasiłek pielęgnacyjny - od lat 215,84 zł. To śmieszna kwota z punktu widzenia zniszczeń spowodowanych inflacją. Ale jak przemnożymy 215,84 zł przez 1 mln osób go pobierających wychodzi rocznie prawie 2,6 mld zł (uwzględnijmy koszty wypłaty świadczenia). Każda podwyżka o 100 zł to kolejny 1 mld (co najmniej). Zasiłek kosztowałby tyle pieniędzy, gdyby jego wartość została urealniona do inflacji:

1) zasiłek podwyższony do 315,84 zł - potrzebujemy 1 mld zł;

2) zasiłek podwyższony do 415,84 zł - potrzebujemy 2 mld zł;

1) zasiłek podwyższony do 515,84 zł - potrzebujemy 3 mld zł;

1) zasiłek podwyższony do 615,84 zł - potrzebujemy 4 mld zł,

To są kwoty roczne o charakterze wieloletnim - podwyżka przechodzi na kolejne lata.

Deficyt Polski wyklucza możliwość podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego w 2025. i 2026 r.

Deficyt budżetu państwa na 2025 r. wyniesie 289 mld zł (7,3% PKB). Rząd wskazuje, że wynika to z dwóch podstawowych czynników:

1) ujawnienie w budżecie wydatków, które w poprzednich latach się w nim nie pojawiały (np. tych z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju czy fundusze rządowe umiejscowione w Banku Gospodarstwa Krajowego).

2) W budżecie oraz planie Funduszu wsparcia Sił Zbrojnych na rok 2025 zabezpieczono kwotę 186,6 mld zł, co stanowi 4,7% planowanego w założeniach do budżetu PKB dla 2025 r.

Równie trudna sytuacja budżetowa będzie w 2026 r. Dlatego w mojej opinii są bardzo małe szanse na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego zarówno w 2025 r. jak i 2026 r.

Oczekiwania naszych czytelników dla zasiłku pielęgnacyjnego to około 500 zł - trzeba będzie poczekać na tą kwotę

Wynika to np. z poniższych sond:

Brak kryterium dochodowego oznacza, że nie spadnie liczba beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego

Nie ma progu dochodowego dla zasiłku pielęgnacyjnego. Powoduje to, że zbyt dużej liczby beneficjentów zasiłku nie można ograniczyć poprzez zamrożenie progów dochodowych. Tak rząd zrobił z zasiłkami rodzinnymi - ich liczba w 2025 r. zmniejszy się o 2025 r. bo jednocześnie została podniesiona pensja minimalna aż o 10% do 4666 zł co spowoduje "wypchnięcie" około 250 000 osób (szacunek) z zasiłków rodzinnych.

Ten mechanizm opisuje ta tabela:

SPADEK UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU RODZINNEGO2023 r. - 1 018 500 uprawnionych (roczny koszt 1391 mln zł) 2024 r. – rok trwa i nie mamy danych2025 r. 742 900 uprawnionych (koszt 1 mld 11 mln zł ) 275 6002026 r. 700 000 uprawnionych (koszt 955 mln zł)2027 r. 663 400 uprawnionych (koszt 903 mln zł)

Kto otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r. i 2026 r.

Nie ma żadnych zmian i zasiłek ten przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zwłaszcza ta ostatnia grupa uprawnionych jest liczna i często rzeczywiście potrzebuje wsparcia.

WAŻNE! Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 r. kosztował budżet 2457 mld zł. W 2025 r. będzie to 2596,2 mld zł. Budżet wyda na ten zasiłek o 139 mln zł więcej.

Dane dla 2023 r. o liczbie osób pobierających świadczenia i zasiłki

Prognoza dla 2025 r.- 2027 . liczby osób pobierających świadczenia i zasiłki

