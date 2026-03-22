Olej napędowy ponad 8 zł/l. Najnowsze prognozy cen paliw

Kolejny tydzień przynosi dalsze podwyżki na stacjach. Według portalu e-petrol.pl prognozy na najbliższe dni przedstawiają się następująco (na okres: 23-29 marca 2026):

Pb98 : 7,76–7,91 zł/l

: 7,76–7,91 zł/l Pb95 : 6,94–7,09 zł/l

: 6,94–7,09 zł/l ON (diesel): 8,09–8,25 zł/l

(diesel): 8,09–8,25 zł/l LPG: 3,38–3,51 zł/l

Dla porównania, średnie ceny paliw w Polsce na dzień 18 marca 2026 r. wynosiły:

Pb98 : 7,52 zł/l

: 7,52 zł/l Pb95 : 6,79 zł/l

: 6,79 zł/l ON : 7,76 zł/l

: 7,76 zł/l LPG: 3,32 zł/l

Gdzie najtaniej paliwo w Warszawie?

Portal cenypaliw.pl na bieżąco aktualizuje dane dzięki zgłoszeniom kierowców. Z najnowszych zestawień wynika, że najtaniej zatankujemy głównie przy dużych marketach.

Benzyna PB95 (E95) – najtańsze stacje w Warszawie:

Auchan, ul. Górczewska 124 (Wola Park) – 6,80 zł/l

Carrefour, ul. Głębocka 15 (CH Targówek) – 6,84 zł/l

E.Leclerc, ul. Ciszewskiego 15 (KEN Center) – 6,94 zł/l

Auchan, ul. Modlińska 8 (Elektronowa) – 6,97 zł/l

E.Leclerc, ul. Jutrzenki 156 – 6,99 zł/l

Olej napędowy (ON) – najtańsze stacje:

Auchan, ul. Górczewska 124 (Wola Park) – 7,78 zł/l

Moya, ul. Stalowa 60/64 (przy Kauflandzie) – 7,89 zł/l

E.Leclerc, ul. Jutrzenki 156 – 7,89 zł/l

Carrefour, ul. Głębocka 15 (CH Targówek) – 7,91 zł/l

Shell, ul. Sokratesa 11 – 7,99 zł/l

LPG – najtańsze stacje:

E.Leclerc, ul. Jutrzenki 156 – 3,29 zł/l

Circle K (Statoil), Puławska róg Poleczki 274 – 3,44 zł/l

Auchan, ul. Górczewska 124 (Wola Park) – 3,49 zł/l

E.Leclerc, ul. Ciszewskiego 15 (KEN Center) – 3,79 zł/l

Powyższe ceny podawane są na podstawie zgłoszeń i należy je traktować jako orientacyjne. Należy pamiętać, że realna cena na stacji może się różnić od powyższej, a także może być zmieniana w trakcie dnia.

Dodatkowo, w obecnej sytuacji geopolitycznej wiele stacji wprowadza promocje obniżające realną cenę paliwa. Dla przykładu państwowy Orlen wprowadził czasową promocję cen paliw. Posiadacze aplikacji ORLEN Vitay mogą otrzymać rabat:

35 groszy na litr paliwa – po aktywacji kuponu oraz dokonaniu zakupów pozapaliwowych za co najmniej 5 zł,

20 groszy na litr paliwa – w przypadku samego tankowania po aktywacji kuponu.

Baryłka ropy w dół – co wpłynęło na ceny?

Cena baryłki ropy na dzień 22 marca 2026 r. wynosi około 108,65 dolara. Jak informuje money.pl, ostatnie spadki są związane z deklaracjami Europy i Japonii dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa transportu przez Cieśnina Ormuz – kluczowy punkt dla globalnych dostaw surowca.

Liderzy państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, zapowiedzieli współpracę w celu zabezpieczenia szlaków transportowych. Jeszcze w zeszłym tygodniu cena baryłki sięgnęła 113,10 dolarów.

Źródła:

e-petrol.pl, cenypaliw.pl, money.pl