Liczby te prowokują pytanie o przyszłą reformę systemu zasiłków w Polsce (najwcześniej w 2026 r.). Rząd deklarował, że w najbliższych dwóch latach będzie starał się uprościć system zasiłków i łączyć świadczenia pokrywające się ze sobą. Takie zapowiedzi budzą czujność u beneficjentów zasiłków w kontekście zmniejszenia wydatków na nie. To wersja "obawy". W tej wersji rząd "bierze" dwa świadczenia, z których korzysta 40 000 osób (świadczenie A) i 120 000 (świadczenie B) (dane przykładowe), a po połączeniu powstaje nowe świadczenie C, z którego korzysta 110 000 osób (tyle spełnia nowe przesłanki). Mamy o 50 000 osób uprawnionych mniej i np. 100 mln zł oszczędności w budżecie.

Jak mógłby wyglądać nowy system wypłaty zasiłków?

Tak jak 800+. Wprowadzenie 500+ i 800+ było przełomem w Polsce. Kryterium dochodowe przestało być podstawą przyznawania świadczenia dla takiej masy osób. Miliony ludzi uwolniono od przynoszenia do setek urzędów zaświadczeń o swoich dochodach. Podobnie może być w przyszłym, uproszczonym systemie. Kiedyś taki system obsłuży ZUS, a na razie gminy (w okresie przejściowym - potrwa dekadę?, dwie dekady?).

Od czego zależne jest uproszczenie systemu zasiłków? Od wprowadzenia ogólnokrajowych rejestrów z różnymi danymi. Np. rejestru orzeczeń dla osób niepełnosprawnych. Po wprowadzeniu go (i powiązaniu z rejestrem PESEL), systemy informatyczne np. ZUS będą automatycznie ściągać dane i wypłacać świadczenia.

Wypłata świadczeń dla niepełnosprawnych nie jest zautomatyzowana

W Polsce działa sześć systemów orzekania o niepełnosprawności:

ZUS i KRUS,

MSWiA i MON

powiatowe i miejskie zespoły orzecznicze i

kształcenie specjalne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków unijnych chce stworzyć nowy jednolity system. Nie będzie on integrował ww. systemów. Co ważne ten nowy system nie ma być oparty na podziale na stopnie niepełnosprawności znane nam od dekad (lekki, umiarkowany, znaczny).

Kiedy wypłaty zasiłków i świadczeń przez ZUS w sposób zautomatyzowany?

SI EKSMOoN - system na stronie empatia.mpips.gov.pl jest opisywany jako „Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności. Służy gromadzeniu danych dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności. Wspomaga rejestrację i proces wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wykorzystywany jest również do kontroli wniosków i odwołań oraz orzeczeń wydawanych na obszarze całego kraju, a także do prowadzenia bieżących analiz przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób.

Niepełnosprawnych”. I tego typu bazy danych powiązane z rejestrem PESEL pozwoliłyby na automatyzację wypłat zasiłków (w tym przypadku dla osób niepełnosprawnych) w sposób podobny do automatyzacji przy 800+

Zasiłek pielęgnacyjny

W 2025 r. będzie go pobierało około 1 mln osób. W 2025 r. koszt dla budżetu około 2,6 mld zł. W 2023 uprawnionych było 948 000. Mamy tu zaplanowany na 2025 r. wzrost o około 50 000 osób, co jest bólem głowy ludzi "od budżetu". Zwłaszcza biorąc pod uwagę planowany spadek uprawnionych do zasiłku rodzinnego o 268 500 osób.

Wzrost o 50 000 osób wynika z braku kryteriów dochodowych, które mamy przy zasiłku rodzinnym.

Zasiłek rodzinny

W 2025 r. otrzyma go każdego miesiąca 743 000 osób. W 2023 r. roku beneficjentów tego zasiłku było 1 018 500. Mamy tu spadek o 275 500 osoby. Koszt w 2025 r. - około 1 mld zł po znacznym spadku w porównaniu do 2023 r. (prawie 1,4 mld zł).

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2025 r.

1) 13 700 osób i koszt 61 mln złotychw 2025 r. -dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł).

2) 47 900 osób i koszt 111 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

3) 83 400 osób i koszt 103 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie (dodatek wynosi od 90 zł do 110 zł);

4) 180 800 osób i koszt 200 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5) 93 400 osób i koszt 64 mln zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko);

6) 115 000 osób i koszt 78 mln zł - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

7) 10 900 osób i koszt 11,4 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;

8) 115 000 osób i 74 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Inne zasiłki

1) 3980 osób i koszt 30 mln zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie);

2)41 000 osóbikoszt 453,7 mln zł - koszt świadczenia rodzicielskiego (1000 zł miesięcznie);

3)1900 osób i koszt 14,2 mln zł - zasiłek dla opiekuna (620 zł miesięcznie).